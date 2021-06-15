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При пожаре на АЗС в Новосибирске взрывной волной выбило более ста окон
При пожаре на АЗС в Новосибирске взрывной волной выбило более ста окон - РИА Новости, 15.06.2021
При пожаре на АЗС в Новосибирске взрывной волной выбило более ста окон
Более 100 окон в домах выбило из-за крупного пожара на автогазозаправочной станции в Новосибирске, вопросы компенсации жителям будут решаться в индивидуальном... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:44
2021-06-15T09:44
пожар на азс в новосибирске
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Более 100 окон в домах выбило из-за крупного пожара на автогазозаправочной станции в Новосибирске, вопросы компенсации жителям будут решаться в индивидуальном порядке, сообщил журналистам начальник департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко."Более 100 окон оказались выбиты. Это, как правило, одинарные окна и балконы. Проводится поквартирный обход, будут приниматься решения о возможных компенсациях. Мы координируем действия по ликвидации последствий данной ЧС", - сказал он.Чиновник отметил, что решения о компенсации будут приниматься индивидуально по каждому случаю, администрация района готова оперативно рассмотреть каждую ситуацию после произошедшего пожара.В понедельник, 14 июня в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. В 21.48 мск пожар был полностью потушен, его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. На утро вторника в облбольнице остаются 17 пострадавших, из них семь человек в реанимации с ожоговым шоком. Угрозы для жизни пациентов нет.СК РФ по факту пожара расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организованы масштабные проверки исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех АГЗС региона.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сгоревшая АЗС в Новосибирске, где накануне пострадали более 30 человек
Так сейчас выглядит сгоревшая АЗС в Новосибирске, где накануне пострадали более 30 человек. На месте работают следователи.
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пожар на азс в новосибирске, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия
При пожаре на АЗС в Новосибирске взрывной волной выбило более ста окон
09:44 15.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорящая автозаправка в Новосибирске
Горящая автозаправка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

При пожаре на АЗС в Новосибирске взрывной волной выбило более ста окон

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Более 100 окон в домах выбило из-за крупного пожара на автогазозаправочной станции в Новосибирске, вопросы компенсации жителям будут решаться в индивидуальном порядке, сообщил журналистам начальник департамента по ЧС, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко.
"Более 100 окон оказались выбиты. Это, как правило, одинарные окна и балконы. Проводится поквартирный обход, будут приниматься решения о возможных компенсациях. Мы координируем действия по ликвидации последствий данной ЧС", - сказал он.
Чиновник отметил, что решения о компенсации будут приниматься индивидуально по каждому случаю, администрация района готова оперативно рассмотреть каждую ситуацию после произошедшего пожара.
В понедельник, 14 июня в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60 загорелась газовая автозаправочная станция, взрывались резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной ЧП стал автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа. В 21.48 мск пожар был полностью потушен, его площадь достигла 1,5 тысячи квадратных метров. По итоговым данным облминздрава, общее количество пострадавших – 33. На утро вторника в облбольнице остаются 17 пострадавших, из них семь человек в реанимации с ожоговым шоком. Угрозы для жизни пациентов нет.
СК РФ по факту пожара расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организованы масштабные проверки исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех АГЗС региона.
Автозаправка горит в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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