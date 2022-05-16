https://ria.ru/20220516/pozhar-1788857811.html

Трем фигурантам дела о пожаре на АЗС в Новосибирске предъявили обвинение

Трем фигурантам дела о пожаре на АЗС в Новосибирске предъявили обвинение - РИА Новости, 16.05.2022

Трем фигурантам дела о пожаре на АЗС в Новосибирске предъявили обвинение

Завершено расследование уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности на заправке в Новосибирске, где летом 2021 года произошел пожар с 51... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:24

2022-05-16T17:24

2022-05-16T17:43

происшествия

новосибирск

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности на заправке в Новосибирске, где летом 2021 года произошел пожар с 51 пострадавшим, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении Романа Гармидера, Алексея Савлука и Геннадия Киселя... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - сказали в ведомстве.В СК добавили, в зависимости от роли каждого они обвиняются в "незаконном предпринимательстве", "нарушении требований промышленной безопасности" и "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Следствием установлено, что с августа 2016 по июнь 2021 года Гармидер, Савлук и Кисель без лицензии продавали на АГЗС сжиженный газ. Кроме того, на АГЗС эксплуатировались не предусмотренные проектной документацией дополнительные сосуды для хранения сжиженного газа, не прошедшие осмотр и испытания, а также не оснащенные необходимыми приборами и системами контроля.В результате 14 июня во время сливо-наливных работ произошел выброс газа через неисправный кран одного из сосудов и его воспламенение. А из-за того, что на АГЗС не было систем по рассеиванию газа при разгерметизации оборудования и автоматических систем пожаротушения, произошел взрыв.В СК РФ добавили, что в результате происшествия пострадал 51 человек, имущество повреждено на сумму более 162 миллионов рублей. Арестовано имущество обвиняемых на сумму более 45 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220516/zhenschina-1788721591.html

новосибирск

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск