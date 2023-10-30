https://ria.ru/20231030/pozhar-1906081762.html

В Подмосковье сообщили о причине пожара на АЗС у аэропорта Шереметьево

В Подмосковье сообщили о причине пожара на АЗС у аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 30.10.2023

В Подмосковье сообщили о причине пожара на АЗС у аэропорта Шереметьево

Причиной пожара на АЗС в подмосковных Химках возле аэропорта Шереметьево стала разгерметизация емкости с пропаном, по уточненной информации, огонь охватил пять... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:20

2023-10-30T09:20

2023-10-30T09:50

происшествия

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

общество

химки

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Причиной пожара на АЗС в подмосковных Химках возле аэропорта Шереметьево стала разгерметизация емкости с пропаном, по уточненной информации, огонь охватил пять машин, бытовки и деревянные паллеты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненным данным, на АЗС на улице Клязьма произошла разгерметизация емкости с пропаном", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в результате возгорания загорелись пять автомобилей, бытовки и паллеты на общей площади 60 квадратных метров. Пострадали два сотрудника АЗС.

https://ria.ru/20231030/pozhar-1906075916.html

московская область (подмосковье)

химки

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происшествия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), общество, химки