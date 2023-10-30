https://ria.ru/20231030/pozhar-1906081762.html
В Подмосковье сообщили о причине пожара на АЗС у аэропорта Шереметьево
В Подмосковье сообщили о причине пожара на АЗС у аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 30.10.2023
В Подмосковье сообщили о причине пожара на АЗС у аэропорта Шереметьево
Причиной пожара на АЗС в подмосковных Химках возле аэропорта Шереметьево стала разгерметизация емкости с пропаном, по уточненной информации, огонь охватил пять... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:20
2023-10-30T09:20
2023-10-30T09:50
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Причиной пожара на АЗС в подмосковных Химках возле аэропорта Шереметьево стала разгерметизация емкости с пропаном, по уточненной информации, огонь охватил пять машин, бытовки и деревянные паллеты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненным данным, на АЗС на улице Клязьма произошла разгерметизация емкости с пропаном", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в результате возгорания загорелись пять автомобилей, бытовки и паллеты на общей площади 60 квадратных метров. Пострадали два сотрудника АЗС.
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происшествия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), общество, химки
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт), Общество, Химки
В Подмосковье сообщили о причине пожара на АЗС у аэропорта Шереметьево
Причиной пожара на АЗС у Шереметьево стала разгерметизация емкости с пропаном