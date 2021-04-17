https://ria.ru/20210417/pozhar-1728761318.html

На территории АЗС в Подмосковье загорелся бензовоз

На территории АЗС в Подмосковье загорелся бензовоз

Бензовоз с прицепом горит в подмосковном Пушкино на территории АЗС, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T21:30

2021-04-17T21:30

2021-04-17T22:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

пушкино

происшествия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бензовоз с прицепом горит в подмосковном Пушкино на территории АЗС, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области."В 20.29 поступил сигнал о пожаре по адресу Пушкино, Ярославское шоссе 41 километр в область. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений горел сливной резервный резервуар, объём уточняется, на данный момент горит бензовоз с прицепом", - говорится в сообщении.Информация о погибших и пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20210216/chp_azs-1597676160.html

московская область (подмосковье)

пушкино

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2021

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Кадры горящего бензовоза на АЗС в Подмосковье Бензовоз с прицепом горит в подмосковном Пушкино на территории АЗС, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. "В 20.29 поступил сигнал о пожаре по адресу Пушкино, Ярославское шоссе 41 километр в область. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений горел сливной резервный резервуар, объём уточняется, на данный момент горит бензовоз с прицепом", - говорится в сообщении. 2021-04-17T21:30 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), пушкино, происшествия