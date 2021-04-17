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На территории АЗС в Подмосковье загорелся бензовоз
На территории АЗС в Подмосковье загорелся бензовоз
Бензовоз с прицепом горит в подмосковном Пушкино на территории АЗС, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T21:30
2021-04-17T21:30
2021-04-17T22:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
пушкино
происшествия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бензовоз с прицепом горит в подмосковном Пушкино на территории АЗС, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области."В 20.29 поступил сигнал о пожаре по адресу Пушкино, Ярославское шоссе 41 километр в область. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений горел сливной резервный резервуар, объём уточняется, на данный момент горит бензовоз с прицепом", - говорится в сообщении.Информация о погибших и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20210216/chp_azs-1597676160.html
московская область (подмосковье)
пушкино
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Кадры горящего бензовоза на АЗС в Подмосковье
Бензовоз с прицепом горит в подмосковном Пушкино на территории АЗС, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области. "В 20.29 поступил сигнал о пожаре по адресу Пушкино, Ярославское шоссе 41 километр в область. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений горел сливной резервный резервуар, объём уточняется, на данный момент горит бензовоз с прицепом", - говорится в сообщении.
2021-04-17T21:30
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PT0M21S
РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), пушкино, происшествия