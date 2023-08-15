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Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30

Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30 - РИА Новости, 15.08.2023

Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30

Число жертв ЧП в Махачкале возросло до 30 человек, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:00

2023-08-15T09:00

2023-08-15T10:30

махачкала

чп на азс в махачкале

республика дагестан

происшествия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число жертв ЧП в Махачкале возросло до 30 человек, сообщила пресс-служба МЧС."В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще трех погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших", — уточнили в ведомстве.Как уточнял ранее глава Дагестана Сергей Меликов, трое из погибших — дети.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС, который уже вылетел из столицы.Семьи погибших получат по миллиону рублей.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890108856.html

махачкала

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Кадры с места взрыва АЗС в Махачкале Обстановка на месте взрыва АЗС в Махачкале 2023-08-15T09:00 true PT0M32S

Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале 2023-08-15T09:00 true PT1M46S

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Влада Копылова

махачкала, чп на азс в махачкале, республика дагестан, происшествия