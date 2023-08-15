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Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30
Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30 - РИА Новости, 15.08.2023
Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30
Число жертв ЧП в Махачкале возросло до 30 человек, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:00
2023-08-15T09:00
2023-08-15T10:30
махачкала
чп на азс в махачкале
республика дагестан
происшествия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число жертв ЧП в Махачкале возросло до 30 человек, сообщила пресс-служба МЧС."В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще трех погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших", — уточнили в ведомстве.Как уточнял ранее глава Дагестана Сергей Меликов, трое из погибших — дети.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС, который уже вылетел из столицы.Семьи погибших получат по миллиону рублей.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890108856.html
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Кадры с места взрыва АЗС в Махачкале
Обстановка на месте взрыва АЗС в Махачкале
2023-08-15T09:00
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Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
2023-08-15T09:00
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махачкала, чп на азс в махачкале, республика дагестан, происшествия
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан, Происшествия
Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30
Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале достигло 30, нашли тела еще трех погибших