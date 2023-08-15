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Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30 - РИА Новости, 15.08.2023
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09:00 15.08.2023 (обновлено: 10:30 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890112021.html
Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30
Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30 - РИА Новости, 15.08.2023
Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30
Число жертв ЧП в Махачкале возросло до 30 человек, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:00
2023-08-15T10:30
махачкала
чп на азс в махачкале
республика дагестан
происшествия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число жертв ЧП в Махачкале возросло до 30 человек, сообщила пресс-служба МЧС."В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще трех погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших", — уточнили в ведомстве.Как уточнял ранее глава Дагестана Сергей Меликов, трое из погибших — дети.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС, который уже вылетел из столицы.Семьи погибших получат по миллиону рублей.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
https://ria.ru/20230815/makhachkala-1890108856.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места взрыва АЗС в Махачкале
Обстановка на месте взрыва АЗС в Махачкале
2023-08-15T09:00
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Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
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махачкала, чп на азс в махачкале, республика дагестан, происшествия
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, Республика Дагестан, Происшествия
Число жертв взрыва в Махачкале достигло 30

Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале достигло 30, нашли тела еще трех погибших

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число жертв ЧП в Махачкале возросло до 30 человек, сообщила пресс-служба МЧС.
"В результате проведения аварийно-спасательных работ найдены тела еще трех погибших. Итого на данный момент в результате пожара на автозаправке в Махачкале 105 пострадавших, из них 30 погибших", — уточнили в ведомстве.
Как уточнял ранее глава Дагестана Сергей Меликов, трое из погибших — дети.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
Взрыв в Махачкале
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9
© Фото : ГУ МЧС по РД

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

Тушение пожара на АЗС на окраине Махачкалы

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9
© Фото : СУ СК по Республике Дагестан

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

Сотрудники МЧС и СК на месте пожара в Кумторкалинском районе Дагестана

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

Разрушения на месте взрыва автосервиса в Махачкале

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
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4 из 9
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Трое из них — дети.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
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5 из 9
© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов

Пострадали 80 человек.

Последствия взрыва на АЗС возле Махачкалы

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

Сотрудники МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте взрыва у здания автосервиса в Махачкале

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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7 из 9
© Фото : Минздрав РД

После взрыва завели уголовное дело.

Сотрудники экстренных служб на месте пожара на АЗС на окраине Махачкалы

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9

На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
1 из 9

Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.

© Фото : ГУ МЧС по РД
2 из 9

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.

© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
3 из 9

По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 9

Трое из них — дети.

© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 9

Пострадали 80 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
6 из 9

Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

После взрыва завели уголовное дело.

© Фото : Минздрав РД
8 из 9

Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 9
В Дагестан для организации оказания медицинской помощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Пострадавших при взрыве доставят в московские больницы спецбортом МЧС, который уже вылетел из столицы.
Семьи погибших получат по миллиону рублей.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
Тушение пожара в Махачкале после взрыва на АЗС
В Махачкале выясняют причины пожара и взрыва на АЗС
Вчера, 08:14
 
МахачкалаЧП на АЗС в МахачкалеРеспублика ДагестанПроисшествия
 
 
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