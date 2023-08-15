Взрыв в Махачкале

В Махачкале 14 августа прогремел взрыв. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
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Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
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© Фото : СУ СК по Республике Дагестан
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
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По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
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Трое из них — дети.
© Пресс-служба МЧС РФ
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Пострадали 80 человек.
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанк
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
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После взрыва завели уголовное дело.
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
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