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СК завел уголовное дело после взрыва на АЗС в Ульяновской области
СК завел уголовное дело после взрыва на АЗС в Ульяновской области - РИА Новости, 09.07.2022
СК завел уголовное дело после взрыва на АЗС в Ульяновской области
Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после взрыва на автозаправочной станции в Ульяновской области, где пострадали пять человек,... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T20:07
2022-07-09T20:07
2022-07-09T20:07
происшествия
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ульяновская область
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после взрыва на автозаправочной станции в Ульяновской области, где пострадали пять человек, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.Ранее главк МЧС сообщил, что АЗС в субботу сгорела в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров. Пожар начался около 16.05 (15.05 мск), а в 16.50 (15.50 мск) пожарные уже ликвидировали открытое горение. В главке МЧС сообщили РИА Новости, что пострадали два человека, их с ожогами рук доставили в больницу. Позднее губернатор Алексей Русских уточнил, что пострадали пять человек, из них трое госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии. Прокуратура региона уточнила, что начала проверку по факту взрыва на заправке."Возбуждено уголовное дело по факту травмирования пяти человек в результате возгорания на автозаправочной станции в рабочем поселке Кузоватово по части 1 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"... В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до трех лет лишения свободы.Следствие предварительно установило, что на АЗС произошло возгорание автомобиля-газовоза, в результате чего были госпитализированы пять человек.
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происшествия, алексей русских, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
СК завел уголовное дело после взрыва на АЗС в Ульяновской области
СК завел дело о нарушении правил безопасности после взрыва на АЗС в Ульяновской области