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Число пострадавших от пожара на АЗС в Химках возросло до трех человек

Число пострадавших от пожара на АЗС в Химках возросло до трех человек - РИА Новости, 30.10.2023

Число пострадавших от пожара на АЗС в Химках возросло до трех человек

Три человека пострадали от пожара на АЗС в подмосковных Химках. где произошло возгорание газгольдера, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:37

2023-10-30T10:37

2023-10-30T11:03

происшествия

химки

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три человека пострадали от пожара на АЗС в подмосковных Химках. где произошло возгорание газгольдера, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Химках огнеборцы МЧС России ликвидировали последствия пожара. Всего на месте работали 33 специалиста и 10 единиц техники. Пострадали три человека", - говорится в сообщении. Ранее в экстренных службах сообщали, что произошло возгорание устройства для хранения газа (газгольдера) и двух автомобилей на АЗС. Сообщалось о двух пострадавших. . Представитель экстренных служб ранее сообщал, что причиной пожара возле аэропорта Шереметьево стала разгерметизация емкости с пропаном, по уточненной информации, огонь охватил пять машин, бытовки и деревянные паллеты. Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин ЧП, говорится в релизе ведомства.Согласно сообщению в Telegram-канале подмосковного главка СК России, следователи организовали проверку по данному факту. По данным ведомства, площадь возгорания достигала 60 квадратных метров.

химки

россия

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происшествия, химки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шереметьево (аэропорт)