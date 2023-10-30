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Число пострадавших от пожара на АЗС в Химках возросло до трех человек - РИА Новости, 30.10.2023
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10:37 30.10.2023 (обновлено: 11:03 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906097335.html
Число пострадавших от пожара на АЗС в Химках возросло до трех человек
Число пострадавших от пожара на АЗС в Химках возросло до трех человек - РИА Новости, 30.10.2023
Число пострадавших от пожара на АЗС в Химках возросло до трех человек
Три человека пострадали от пожара на АЗС в подмосковных Химках. где произошло возгорание газгольдера, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:37
2023-10-30T11:03
происшествия
химки
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три человека пострадали от пожара на АЗС в подмосковных Химках. где произошло возгорание газгольдера, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Химках огнеборцы МЧС России ликвидировали последствия пожара. Всего на месте работали 33 специалиста и 10 единиц техники. Пострадали три человека", - говорится в сообщении. Ранее в экстренных службах сообщали, что произошло возгорание устройства для хранения газа (газгольдера) и двух автомобилей на АЗС. Сообщалось о двух пострадавших. . Представитель экстренных служб ранее сообщал, что причиной пожара возле аэропорта Шереметьево стала разгерметизация емкости с пропаном, по уточненной информации, огонь охватил пять машин, бытовки и деревянные паллеты. Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин ЧП, говорится в релизе ведомства.Согласно сообщению в Telegram-канале подмосковного главка СК России, следователи организовали проверку по данному факту. По данным ведомства, площадь возгорания достигала 60 квадратных метров.
химки
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происшествия, химки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Химки, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шереметьево (аэропорт)
Число пострадавших от пожара на АЗС в Химках возросло до трех человек

МЧС: три человека пострадали от пожара на АЗС в Химках

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramПоследствия пожара на АЗС в Химках
Последствия пожара на АЗС в Химках - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Последствия пожара на АЗС в Химках
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три человека пострадали от пожара на АЗС в подмосковных Химках. где произошло возгорание газгольдера, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"В Химках огнеборцы МЧС России ликвидировали последствия пожара. Всего на месте работали 33 специалиста и 10 единиц техники. Пострадали три человека", - говорится в сообщении.
Ранее в экстренных службах сообщали, что произошло возгорание устройства для хранения газа (газгольдера) и двух автомобилей на АЗС. Сообщалось о двух пострадавших. .
Представитель экстренных служб ранее сообщал, что причиной пожара возле аэропорта Шереметьево стала разгерметизация емкости с пропаном, по уточненной информации, огонь охватил пять машин, бытовки и деревянные паллеты.
Московская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин ЧП, говорится в релизе ведомства.
Согласно сообщению в Telegram-канале подмосковного главка СК России, следователи организовали проверку по данному факту. По данным ведомства, площадь возгорания достигала 60 квадратных метров.
 
ПроисшествияХимкиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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