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Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 37

Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 37 - РИА Новости, 26.09.2023

Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 37

Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 37: в Москве умер еще один пострадавший, сообщили РИА Новости в Минздраве... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:13

2023-09-26T16:13

2023-09-26T16:23

махачкала

москва

чп на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 26 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 37: в Москве умер еще один пострадавший, сообщили РИА Новости в Минздраве Дагестана."В реанимации московской клинике скончался 19-летний молодой человек, который пострадал в результате взрыва на окраине Махачкалы. Общее количество жертв ЧП выросло до 37", – сказала руководитель пресс-службы регионального Минздрава Зарина Агмадова.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.На месте происшествия, а также в первые дни после взрыва погибли 35 человек. В тяжелом состоянии в Москву были эвакуированы 16 пострадавших.

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