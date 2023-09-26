https://ria.ru/20230926/vzryv-1898762243.html
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 37
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 37 - РИА Новости, 26.09.2023
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 37
Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 37: в Москве умер еще один пострадавший, сообщили РИА Новости в Минздраве... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:13
2023-09-26T16:13
2023-09-26T16:23
махачкала
москва
чп на азс в махачкале
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890122500_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_12d8c51d0dae9ecd90bd3d0f12a7940f.jpg
МАХАЧКАЛА, 26 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 37: в Москве умер еще один пострадавший, сообщили РИА Новости в Минздраве Дагестана."В реанимации московской клинике скончался 19-летний молодой человек, который пострадал в результате взрыва на окраине Махачкалы. Общее количество жертв ЧП выросло до 37", – сказала руководитель пресс-службы регионального Минздрава Зарина Агмадова.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.На месте происшествия, а также в первые дни после взрыва погибли 35 человек. В тяжелом состоянии в Москву были эвакуированы 16 пострадавших.
махачкала
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890122500_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_4d92d2e80ca3cc5a0ef935926b407e3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, москва, чп на азс в махачкале
Махачкала, Москва, ЧП на АЗС в Махачкале
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале выросло до 37
Число жертв взрыва у АЗС в Махачкале 14 августа выросло до 37
МАХАЧКАЛА, 26 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва у АЗС на выезде из Махачкалы, произошедшего 14 августа, выросло до 37: в Москве умер еще один пострадавший, сообщили РИА Новости в Минздраве Дагестана.
"В реанимации московской клинике скончался 19-летний молодой человек, который пострадал в результате взрыва на окраине Махачкалы. Общее количество жертв ЧП выросло до 37", – сказала руководитель пресс-службы регионального Минздрава Зарина Агмадова.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.
На месте происшествия, а также в первые дни после взрыва погибли 35 человек. В тяжелом состоянии в Москву были эвакуированы 16 пострадавших.
Взрыв в Махачкале
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9
На окраине Махачкалы вечером 14 августа загорелся автосервис.
1 из 9
Огонь перекинулся на АЗС, после чего прогремел взрыв.
2 из 9
Площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 квадратах.
3 из 9
По последним данным, жертвами происшествия стали 35 человек.
4 из 9
Пятнадцатое августа в Дагестане объявили днем траура.
7 из 9
После взрыва завели уголовное дело.
8 из 9
Для установления виновных и всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.
9 из 9