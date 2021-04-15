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В Алтайском крае загорелась АЗС
В Алтайском крае загорелась АЗС
Более 80 человек тушат ёмкости с топливом, которые загорелись на АЗС в посёлке Лебяжье, открытое горение ликвидировали, есть пострадавший, сообщают в МЧС по... РИА Новости, 15.04.2021
2021-04-15T13:56
2021-04-15T13:56
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 15 апр - РИА Новости. Более 80 человек тушат ёмкости с топливом, которые загорелись на АЗС в посёлке Лебяжье, открытое горение ликвидировали, есть пострадавший, сообщают в МЧС по Алтайскому краю."В городе Барнауле в поселке Лебяжье по улице Садовая произошёл пожар на АЗС, возгорание ёмкостей с топливом. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, в работе задействованы более 80 человек, порядка 25 единиц техники. Созданы два боевых участка. В 14:05 (по местному времени) поступило сообщение о ликвидации открытого горения. Работа на месте продолжается. По предварительным данным, при возгорании пострадал один мужчина", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавшего доставили в ожоговый центр.
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россия
алтайский край
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РИА Новости
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353
60
Пожар на АЗС в алтайском поселке Лебяжье
Более 80 человек тушат ёмкости с топливом, которые загорелись на АЗС в алтайском посёлке Лебяжье, есть пострадавший - он в больнице.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, барнаул, происшествия

В Алтайском крае загорелась АЗС

13:56 15.04.2021
 
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БАРНАУЛ, 15 апр - РИА Новости. Более 80 человек тушат ёмкости с топливом, которые загорелись на АЗС в посёлке Лебяжье, открытое горение ликвидировали, есть пострадавший, сообщают в МЧС по Алтайскому краю.
"В городе Барнауле в поселке Лебяжье по улице Садовая произошёл пожар на АЗС, возгорание ёмкостей с топливом. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, в работе задействованы более 80 человек, порядка 25 единиц техники. Созданы два боевых участка. В 14:05 (по местному времени) поступило сообщение о ликвидации открытого горения. Работа на месте продолжается. По предварительным данным, при возгорании пострадал один мужчина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшего доставили в ожоговый центр.
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