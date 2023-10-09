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Биография Сергея Чиркова - РИА Новости, 09.10.2023
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02:02 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/chirkov-1900974385.html
Биография Сергея Чиркова
Биография Сергея Чиркова - РИА Новости, 09.10.2023
Биография Сергея Чиркова
Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Сергей Александрович Чирков родился 9 октября 1978 года в Москве. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T02:02
2023-10-09T02:02
справки
россия
сергей чирков
москва
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
академия труда и социальных отношений
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Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Сергей Александрович Чирков родился 9 октября 1978 года в Москве.В 2000 году окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности "юриспруденция", в 2003 году – Академию труда и социальных отношений, в 2005 году – программу MBA в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова). В 2021 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации с присвоением квалификации "Руководитель цифровой трансформации". Кандидат юридических наук. В период с 1999 по 2000 год работал на различных должностях в Фонде социального страхования Российской Федерации.В 2001 году начал работать в Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР), занимал должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав.В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей ПФР.С июля 2012 года занимал должность начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР.В июле 2018 года был назначен заместителем председателя правления ПФР.С 30 июля 2022 года – временно исполняющий обязанности председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации. 14 декабря 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Единый Фонд пенсионного и социального страхования начал работу 1 января 2023 года. Структура – результат объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Чирков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016). Отмечен благодарностями президента России и правительства РФ. Имеет ведомственные награды.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, сергей чирков, москва, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, академия труда и социальных отношений
Справки, Россия, Сергей Чирков, Москва, Михаил Мишустин, Пенсионный фонд РФ, Академия труда и социальных отношений

Биография Сергея Чиркова

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков
Председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков
Читать ria.ru в
Председатель Фонда пенсионного и социального страхования Сергей Александрович Чирков родился 9 октября 1978 года в Москве.
В 2000 году окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности "юриспруденция", в 2003 году – Академию труда и социальных отношений, в 2005 году – программу MBA в Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова). В 2021 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации с присвоением квалификации "Руководитель цифровой трансформации". Кандидат юридических наук.
В период с 1999 по 2000 год работал на различных должностях в Фонде социального страхования Российской Федерации.
В 2001 году начал работать в Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР), занимал должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав.
В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей ПФР.
С июля 2012 года занимал должность начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР.
В июле 2018 года был назначен заместителем председателя правления ПФР.
С 30 июля 2022 года – временно исполняющий обязанности председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации.
14 декабря 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования.
Единый Фонд пенсионного и социального страхования начал работу 1 января 2023 года. Структура – результат объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.
Чирков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016).
Отмечен благодарностями президента России и правительства РФ. Имеет ведомственные награды.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияСергей ЧирковМоскваМихаил МишустинПенсионный фонд РФАкадемия труда и социальных отношений
 
 
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