Мишустин призвал упрощать получение пособия для семей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин заявил о необходимости упрощать получение единого пособия для семей.
- Премьер-министр отметил важность дальнейшей работы по упрощению получения сервисов Соцфонда и развитию электронного формата.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Получение единого пособия для семей необходимо упрощать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду встретился с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым. Мишустин отметил необходимость дальнейшей работы по упрощению получения сервисов Соцфонда и развитию электронного формата.
"Это, конечно, в равной степени относится и ко всем услугам, которые представляет фонд, включая единое пособие для семей с детьми. По поручению главы государства (Владимира Путина - ред.) правительство сохранило право на него для родителей, которые воспитывают трех детей и более, чтобы они продолжали получать такую выплату, даже при незначительном превышении... среднедушевого дохода", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что необходимо помогать семьям с оформлением доступных им льгот.
"И также нужно тщательно контролировать, как ведется вся эта работа, чтобы вообще семьи, для которых предусмотрено такое пособие, получали выплату оперативно, без лишних проволочек", - добавил Мишустин.