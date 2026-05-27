Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал упрощать получение пособия для семей - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 27.05.2026 (обновлено: 11:12 27.05.2026)
Мишустин призвал упрощать получение пособия для семей

Мишустин призвал упрощать получение единого пособия для семей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Социального фонда России Сергей Чирков во время встречи. 27 мая 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Социального фонда России Сергей Чирков во время встречи. 27 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Социального фонда России Сергей Чирков во время встречи. 27 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин заявил о необходимости упрощать получение единого пособия для семей.
  • Премьер-министр отметил важность дальнейшей работы по упрощению получения сервисов Соцфонда и развитию электронного формата.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Получение единого пособия для семей необходимо упрощать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду встретился с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым. Мишустин отметил необходимость дальнейшей работы по упрощению получения сервисов Соцфонда и развитию электронного формата.
"Это, конечно, в равной степени относится и ко всем услугам, которые представляет фонд, включая единое пособие для семей с детьми. По поручению главы государства (Владимира Путина - ред.) правительство сохранило право на него для родителей, которые воспитывают трех детей и более, чтобы они продолжали получать такую выплату, даже при незначительном превышении... среднедушевого дохода", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что необходимо помогать семьям с оформлением доступных им льгот.
"И также нужно тщательно контролировать, как ведется вся эта работа, чтобы вообще семьи, для которых предусмотрено такое пособие, получали выплату оперативно, без лишних проволочек", - добавил Мишустин.
Женщина с двумя детьми на руках - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В Соцфонде рассказали, кто сможет получить новую семейную выплату
13 апреля, 08:58
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинСергей ЧирковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала