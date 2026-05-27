В Соцфонде назвали максимальный размер пособия по беременности и родам

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам в РФ на сегодняшний день составляет почти миллион рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Он уточнил, что с начала работы Социального фонда размер этой меры поддержки увеличился в 2,5 раза. По словам Чиркова, бюджет ведомства за этот же период вырос в полтора раза - с 13 триллионов рублей до 19 триллионов рублей.