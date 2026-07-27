Соцфонд скорректирует размер накопительной пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальный фонд с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты в беззаявительном порядке.

Накопительные пенсии вырастут на 17,3 процента, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32 процента.

Корректировка накопительной пенсии коснется более 133 тысяч граждан, а срочной пенсионной выплаты — порядка 34 тысяч граждан.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Социальный фонд в беззаявительном порядке с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

"Социальный фонд в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты", — говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что размер увеличения будет выше, чем в 2025 году. Так, накопительные пенсии вырастут на 17,3% против 10,98% в 2025 году, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32% против 11,32% в прошлом году. По словам главы Социального фонда Сергея Чиркова , увеличить выплаты удалось благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений.

« "Корректировка накопительной пенсии коснется свыше 133 тысяч граждан, срочной пенсионной выплаты — порядка 34 тысяч граждан", — отметил Чирков.

В фонде также напомнили, что в июле были установлены доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в 2025 году. Их получают граждане, на лицевых счетах которых после назначения единовременной выплаты появились дополнительные пенсионные накопления.