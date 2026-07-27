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Соцфонд скорректирует размер накопительной пенсии - РИА Новости, 27.07.2026
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13:36 27.07.2026 (обновлено: 18:01 27.07.2026)
Соцфонд скорректирует размер накопительной пенсии

Социальный фонд с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Социального фонда России
Логотип Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты в беззаявительном порядке.
  • Накопительные пенсии вырастут на 17,3 процента, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32 процента.
  • Корректировка накопительной пенсии коснется более 133 тысяч граждан, а срочной пенсионной выплаты — порядка 34 тысяч граждан.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Социальный фонд в беззаявительном порядке с 1 августа скорректирует размер накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"Социальный фонд в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты", — говорится в сообщении.
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В фонде уточнили, что размер увеличения будет выше, чем в 2025 году. Так, накопительные пенсии вырастут на 17,3% против 10,98% в 2025 году, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32% против 11,32% в прошлом году. По словам главы Социального фонда Сергея Чиркова, увеличить выплаты удалось благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений.
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"Корректировка накопительной пенсии коснется свыше 133 тысяч граждан, срочной пенсионной выплаты — порядка 34 тысяч граждан", — отметил Чирков.

В фонде также напомнили, что в июле были установлены доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в 2025 году. Их получают граждане, на лицевых счетах которых после назначения единовременной выплаты появились дополнительные пенсионные накопления.
Подать заявление на получение выплат за счет средств пенсионных накоплений можно через личный кабинет на портале "Госуслуг" или в клиентском офисе Социального фонда.
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