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Соцфонд перечислил первые выплаты семьям с двумя и более детьми - РИА Новости, 03.06.2026
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12:55 03.06.2026 (обновлено: 15:41 03.06.2026)
Соцфонд перечислил первые выплаты семьям с двумя и более детьми

Родители уже начали получать новую семейную выплату от Соцфонда

© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОССемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Фотохост БРИКС/ШОС
Семья с детьми. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд России начал выплачивать новую меру поддержки семьям с двумя и более детьми.
  • К середине дня 2 июня выплаты были одобрены для родителей, воспитывающих 31 тысячу детей.
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Семьи двух и более детей в России уже начали получать новую семейную выплату от Социального фонда, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Социальный фонд начал принимать обращения за новой семейной выплатой 1 июня.
Логотип Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
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"Социальный фонд перечислил первые выплаты родителям, которые обратились за новой мерой поддержки на детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к середине дня 2 июня специалисты одобрили выплату родителям, воспитывающим 31 тысячу детей. В пресс-службе отметили, что на вынесение решения по заявке отводится десять дней и еще пять - на перевод средств. Назначение и выплата пособий в короткие сроки обеспечены благодаря высокой цифровизации работы фонда и развитию системы его сервисов.
Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков заявлял, что сегодня большинство услуг фонд предоставляет быстрее регламентных сроков, в среднем за 4,5 дня.
Родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. В большинстве случаев для оформления нужно подать только заявление, остальные сведения Социальный фонд соберет и проверит самостоятельно.
Как ранее сообщали в пресс-службе, такая поддержка доступна родителям двух и более детей, если среднедушевой доход семьи за 2025 год составил меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям.
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