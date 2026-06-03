Соцфонд перечислил первые выплаты семьям с двумя и более детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальный фонд России начал выплачивать новую меру поддержки семьям с двумя и более детьми.

К середине дня 2 июня выплаты были одобрены для родителей, воспитывающих 31 тысячу детей.

МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Семьи двух и более детей в России уже начали получать новую семейную выплату от Социального фонда, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

Социальный фонд начал принимать обращения за новой семейной выплатой 1 июня.

"Социальный фонд перечислил первые выплаты родителям, которые обратились за новой мерой поддержки на детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к середине дня 2 июня специалисты одобрили выплату родителям, воспитывающим 31 тысячу детей. В пресс-службе отметили, что на вынесение решения по заявке отводится десять дней и еще пять - на перевод средств. Назначение и выплата пособий в короткие сроки обеспечены благодаря высокой цифровизации работы фонда и развитию системы его сервисов.

Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков заявлял, что сегодня большинство услуг фонд предоставляет быстрее регламентных сроков, в среднем за 4,5 дня.

Родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. В большинстве случаев для оформления нужно подать только заявление, остальные сведения Социальный фонд соберет и проверит самостоятельно.