Рейтинг@Mail.ru
Повышение пенсий работающих граждан затронуло 9,3 миллиона россиян - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 01.08.2026
Повышение пенсий работающих граждан затронуло 9,3 миллиона россиян

Чирков: повышение пенсий работающих граждан затронуло 9,3 миллиона россиян

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перерасчет страховых пенсий затронул 9,3 миллиона пенсионеров.
  • Перерасчет произошел автоматически 1 августа, пенсионерам не нужно было подавать заявления.
  • Перерасчет коснулся получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, а также некоторых получателей пенсии по потере кормильца.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Перерасчет пенсий работающих граждан, который проходит ежегодно 1 августа в беззаявительном порядке, в этом году затронул 9,3 миллиона пенсионеров, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда Сергей Чирков.
"Перерасчет страховых пенсий в этом году коснулся 9,3 миллиона пенсионеров. Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере", - сказал Чирков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он уточнил, что пенсии с учетом повышения в августе будут перечислены по стандартному графику. По словам Чиркова, специалисты отделений Социального фонда еще в июле провели все необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат.
В пресс-службе фонда добавили, что перерасчет коснулся получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. Кроме того, выплаты увеличили получателям страховой пенсии по потере кормильца при условии, что на лицевой счет умершего, в связи с утратой которого была назначена пенсия, поступали новые средства.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Накопительные пенсии с августа увеличены у более чем 133 тысяч россиян
Вчера, 04:01
 
ОбществоСергей Чирков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала