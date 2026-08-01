Повышение пенсий работающих граждан затронуло 9,3 миллиона россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перерасчет страховых пенсий затронул 9,3 миллиона пенсионеров.
- Перерасчет произошел автоматически 1 августа, пенсионерам не нужно было подавать заявления.
- Перерасчет коснулся получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, а также некоторых получателей пенсии по потере кормильца.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Перерасчет пенсий работающих граждан, который проходит ежегодно 1 августа в беззаявительном порядке, в этом году затронул 9,3 миллиона пенсионеров, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда Сергей Чирков.
"Перерасчет страховых пенсий в этом году коснулся 9,3 миллиона пенсионеров. Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере", - сказал Чирков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Он уточнил, что пенсии с учетом повышения в августе будут перечислены по стандартному графику. По словам Чиркова, специалисты отделений Социального фонда еще в июле провели все необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат.
В пресс-службе фонда добавили, что перерасчет коснулся получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. Кроме того, выплаты увеличили получателям страховой пенсии по потере кормильца при условии, что на лицевой счет умершего, в связи с утратой которого была назначена пенсия, поступали новые средства.