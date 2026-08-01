Повышение пенсий работающих граждан затронуло 9,3 миллиона россиян

Он уточнил, что пенсии с учетом повышения в августе будут перечислены по стандартному графику. По словам Чиркова, специалисты отделений Социального фонда еще в июле провели все необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат.

В пресс-службе фонда добавили, что перерасчет коснулся получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. Кроме того, выплаты увеличили получателям страховой пенсии по потере кормильца при условии, что на лицевой счет умершего, в связи с утратой которого была назначена пенсия, поступали новые средства.