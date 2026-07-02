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Семьи с детьми-инвалидами могут получить 15 мер поддержки от Соцфонда - РИА Новости, 02.07.2026
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12:26 02.07.2026 (обновлено: 12:56 02.07.2026)
Семьи с детьми-инвалидами могут получить 15 мер поддержки от Соцфонда

Чирков: семьи с детьми-инвалидами могут получить 15 мер поддержки от Соцфонда

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Социального фонда России
Логотип Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семьи с детьми-инвалидами в России могут получить порядка 15 различных мер поддержки в Соцфонде.
  • Большая часть из них предоставляется автоматически.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Семьи с детьми-инвалидами могут получить порядка 15 видов помощи от Соцфонда, сообщил председатель организации Сергей Чирков.
«

"Родители могут оформить около 15 различных мер, связанных с поддержкой и реабилитацией детей", — сказал он во время заседания совета по делам инвалидов.

Глава фонда уточнил, что большая часть из них предоставляется автоматически: на основании сведений, которые поступают в информационные системы. По его словам, это позволяет назначать льготы и выплаты без дополнительных заявлений.
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