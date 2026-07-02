Семьи с детьми-инвалидами могут получить 15 мер поддержки от Соцфонда

"Родители могут оформить около 15 различных мер, связанных с поддержкой и реабилитацией детей", — сказал он во время заседания совета по делам инвалидов.

Глава фонда уточнил, что большая часть из них предоставляется автоматически: на основании сведений, которые поступают в информационные системы. По его словам, это позволяет назначать льготы и выплаты без дополнительных заявлений.