Чирков рассказал о новых правилах получения единого пособия

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Благодаря смягчению правил единого пособия в течение 2026 года будет улучшено положение 230 тысяч детей в России, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.