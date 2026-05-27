Чирков рассказал о новых правилах получения единого пособия

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Благодаря смягчению правил единого пособия в течение 2026 года будет улучшено положение 230 тысяч детей в России, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Мы пересматриваем размеры (единого - ред.) пособий и отказные решения, которые были вынесены с 1 января 2026 года… По нашей оценке, в течение года данная норма улучшит положение 230 тысяч детей", - сказал Чирков.
Социальный фонд с 22 мая начал пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей, которые ранее не получали его из-за небольшого превышения дохода.