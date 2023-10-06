https://ria.ru/20231006/votan-1900957957.html

Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма

Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма - РИА Новости, 06.10.2023

Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма

Осенью 1943-го окрылённые успехами летней кампании советские войска вышли к линии "Пантера-Вотан" - оборонительному рубежу Рейха на реках Днепр, Нарва, Молочная и Сож, который был призван сдержать натиск советских войск. Но Красная Армия мощным ударом выбила немцев с их позиций. И началось всё на северном берегу Азовского моря со штурма Мелитополя.

2023-10-06T15:26

2023-10-06T15:26

2023-10-06T15:30

освобождение

мелитополь

белгород

днепр (город)

великая отечественная война (1941-1945)

молодая гвардия

вторая мировая война (1939-1945)

республика крым

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Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма Осенью 1943-го окрылённые успехами летней кампании советские войска вышли к линии "Пантера-Вотан" - оборонительному рубежу Рейха на реках Днепр, Нарва, Молочная и Сож, который был призван сдержать натиск советских войск. Но Красная Армия мощным ударом выбила немцев с их позиций. И началось всё на северном берегу Азовского моря со штурма Мелитополя. audio/mpeg

Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма Осенью 1943-го окрылённые успехами летней кампании советские войска вышли к линии "Пантера-Вотан" - оборонительному рубежу Рейха на реках Днепр, Нарва, Молочная и Сож, который был призван сдержать натиск советских войск. Но Красная Армия мощным ударом выбила немцев с их позиций. И началось всё на северном берегу Азовского моря со штурма Мелитополя. audio/mpeg

Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода директора Бердянского краеведческого музея Мусенко Павла Александровича.Как бои под Мелитополем в 1941-м году едва не обернулись крахом Южного фронта, но дали шанс защитникам Крыма, мы рассказывали в эпизоде:Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратакаО том, как началась оккупация Белгорода в 41-м и почему операция "Цитадель" потерпела крах в 43-м у стен Белгорода, слушайте в эпизодах Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла,Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет",Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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мелитополь, белгород, днепр (город), великая отечественная война (1941-1945), молодая гвардия , вторая мировая война (1939-1945), республика крым, аудио, освобождение 1943