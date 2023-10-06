Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма
Осенью 1943-го окрылённые успехами летней кампании советские войска вышли к линии "Пантера-Вотан" - оборонительному рубежу Рейха на реках Днепр, Нарва, Молочная и Сож, который был призван сдержать натиск советских войск. Но Красная Армия мощным ударом выбила немцев с их позиций. И началось всё на северном берегу Азовского моря со штурма Мелитополя.
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода директора Бердянского краеведческого музея Мусенко Павла Александровича.
Как бои под Мелитополем в 1941-м году едва не обернулись крахом Южного фронта, но дали шанс защитникам Крыма, мы рассказывали в эпизоде:
Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака
Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака
О том, как началась оккупация Белгорода в 41-м и почему операция "Цитадель" потерпела крах в 43-м у стен Белгорода, слушайте в эпизодах
Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла,
Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”
Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла,
Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”
Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.
Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.
Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет",
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги.
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет",
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги.
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