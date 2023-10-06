Рейтинг@Mail.ru
Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 06.10.2023 (обновлено: 15:30 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/votan-1900957957.html
Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма
Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма - РИА Новости, 06.10.2023
Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма
Осенью 1943-го окрылённые успехами летней кампании советские войска вышли к линии "Пантера-Вотан" - оборонительному рубежу Рейха на реках Днепр, Нарва, Молочная и Сож, который был призван сдержать натиск советских войск. Но Красная Армия мощным ударом выбила немцев с их позиций. И началось всё на северном берегу Азовского моря со штурма Мелитополя.
2023-10-06T15:26
2023-10-06T15:30
освобождение
мелитополь
белгород
днепр (город)
великая отечественная война (1941-1945)
молодая гвардия
вторая мировая война (1939-1945)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900970427_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_13680a4b1245881345bbc37f4a293078.png
Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма
Осенью 1943-го окрылённые успехами летней кампании советские войска вышли к линии "Пантера-Вотан" - оборонительному рубежу Рейха на реках Днепр, Нарва, Молочная и Сож, который был призван сдержать натиск советских войск. Но Красная Армия мощным ударом выбила немцев с их позиций. И началось всё на северном берегу Азовского моря со штурма Мелитополя.
audio/mpeg
Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма
Осенью 1943-го окрылённые успехами летней кампании советские войска вышли к линии "Пантера-Вотан" - оборонительному рубежу Рейха на реках Днепр, Нарва, Молочная и Сож, который был призван сдержать натиск советских войск. Но Красная Армия мощным ударом выбила немцев с их позиций. И началось всё на северном берегу Азовского моря со штурма Мелитополя.
audio/mpeg
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода директора Бердянского краеведческого музея Мусенко Павла Александровича.Как бои под Мелитополем в 1941-м году едва не обернулись крахом Южного фронта, но дали шанс защитникам Крыма, мы рассказывали в эпизоде:Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратакаО том, как началась оккупация Белгорода в 41-м и почему операция "Цитадель" потерпела крах в 43-м у стен Белгорода, слушайте в эпизодах Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла,Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет",Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
мелитополь
белгород
днепр (город)
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900970427_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_fe7aef34879ecf41d370e3cb2fec2381.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, белгород, днепр (город), великая отечественная война (1941-1945), молодая гвардия , вторая мировая война (1939-1945), республика крым, аудио, освобождение 1943
Освобождение, Мелитополь, Белгород, Днепр (город), Великая Отечественная война (1941-1945), Молодая гвардия , Вторая мировая война (1939-1945), Республика Крым, Освобождение 1943
Освобождение

Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма

Освобождение
Мелитополь. Часть 2. Как Красная Армия проложила путь к освобождению Крыма
Вчера, 15:26
Читать ria.ru в
Осенью 1943-го окрылённые успехами летней кампании советские войска вышли к линии "Пантера-Вотан" - оборонительному рубежу Рейха на реках Днепр, Нарва, Молочная и Сож, который был призван сдержать натиск советских войск. Но Красная Армия мощным ударом выбила немцев с их позиций. И началось всё на северном берегу Азовского моря со штурма Мелитополя.
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода директора Бердянского краеведческого музея Мусенко Павла Александровича.
Как бои под Мелитополем в 1941-м году едва не обернулись крахом Южного фронта, но дали шанс защитникам Крыма, мы рассказывали в эпизоде:
Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака
О том, как началась оккупация Белгорода в 41-м и почему операция "Цитадель" потерпела крах в 43-м у стен Белгорода, слушайте в эпизодах
Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла,
Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”
Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.
Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.
Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет",
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
ОсвобождениеМелитопольБелгородДнепр (город)Великая Отечественная война (1941-1945)Молодая гвардияВторая мировая война (1939-1945)Республика КрымОсвобождение 1943
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала