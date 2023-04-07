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Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона - РИА Новости, 07.04.2023
Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами немецкой авиации. В июле 1942 город вновь оказался в оккупации, но уже на семь месяцев. Как немцам удалось захватить город второй раз? И кто стоит за окончательным освобождением Донской столицы?
2023-04-07T14:00
2023-04-07T14:00
2023-04-07T17:23
история
освобождение
подкаст
ростов-на-дону
освобождение 1943
ростов
дон
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Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами немецкой авиации. В июле 1942 город вновь оказался в оккупации, но уже на семь месяцев. Как немцам удалось захватить город второй раз? И кто стоит за окончательным освобождением Донской столицы?
audio/mpeg
Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами немецкой авиации. В июле 1942 город вновь оказался в оккупации, но уже на семь месяцев. Как немцам удалось захватить город второй раз? И кто стоит за окончательным освобождением Донской столицы?
audio/mpeg
Редакция благодарит профессора кафедры "История и культурология" ДГТУ, доктора исторических наук Владимира Трута за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер Андрей ТемновРедактор Артур АрушанянСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами немецкой авиации. В июле 1942 город вновь оказался в оккупации, но уже на семь месяцев. Как немцам удалось захватить город второй раз? И кто стоит за окончательным освобождением Донской столицы?