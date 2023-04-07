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Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона - РИА Новости, 07.04.2023
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14:00 07.04.2023 (обновлено: 17:23 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/bitvazarostov-1863753324.html
Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона - РИА Новости, 07.04.2023
Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами немецкой авиации. В июле 1942 город вновь оказался в оккупации, но уже на семь месяцев. Как немцам удалось захватить город второй раз? И кто стоит за окончательным освобождением Донской столицы?
2023-04-07T14:00
2023-04-07T17:23
история
освобождение
подкаст
ростов-на-дону
освобождение 1943
ростов
дон
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Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами немецкой авиации. В июле 1942 город вновь оказался в оккупации, но уже на семь месяцев. Как немцам удалось захватить город второй раз? И кто стоит за окончательным освобождением Донской столицы?
audio/mpeg
Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами немецкой авиации. В июле 1942 город вновь оказался в оккупации, но уже на семь месяцев. Как немцам удалось захватить город второй раз? И кто стоит за окончательным освобождением Донской столицы?
audio/mpeg
Редакция благодарит профессора кафедры "История и культурология" ДГТУ, доктора исторических наук Владимира Трута за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер Андрей ТемновРедактор Артур АрушанянСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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аудио, история, подкаст, ростов-на-дону, освобождение 1943, ростов, дон, великая отечественная война (1941-1945), иосиф сталин (джугашвили), ссср, красная армия (ркка), социальный навигатор
история, Освобождение, Подкаст, Ростов-на-Дону, Освобождение 1943, Ростов, Дон, Великая Отечественная война (1941-1945), Иосиф Сталин (Джугашвили), СССР, Красная армия (РККА), Социальный навигатор
Освобождение

Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона

Освобождение
Ростов на Дону. Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
После первого освобождения Ростов-на-Дону более полугода был прифронтовым городом. Оставшиеся в городе жители жили под постоянными бомбежками и ударами немецкой авиации. В июле 1942 город вновь оказался в оккупации, но уже на семь месяцев. Как немцам удалось захватить город второй раз? И кто стоит за окончательным освобождением Донской столицы?
Редакция благодарит профессора кафедры "История и культурология" ДГТУ, доктора исторических наук Владимира Трута за помощь в подготовке эпизода.

Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер Андрей Темнов
Редактор Артур Арушанян
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
 
ОсвобождениеисторияПодкастРостов-на-ДонуОсвобождение 1943РостовДонВеликая Отечественная война (1941-1945)Иосиф Сталин (Джугашвили)СССРКрасная армия (РККА)Социальный навигатор
 
 
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