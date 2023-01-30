https://ria.ru/20230130/oborona-1848469314.html
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет" - РИА Новости, 30.01.2023
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму, и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.
2023-01-30T16:00
2023-01-30T16:00
2023-01-30T17:08
освобождение
освобождение 1943
подкаст
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
сталинградская битва (1942-1943)
музей "сталинградская битва"
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Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму, и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.
audio/mpeg
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму, и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.
audio/mpeg
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16:00 30.01.2023 (обновлено: 17:08 30.01.2023)
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму, и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.