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Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет" - РИА Новости, 30.01.2023
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Освобождение
Подкаст об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, в ходе которой произошел один из главных поворотных моментов в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20230130/oborona-1848469314.html
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет" - РИА Новости, 30.01.2023
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму, и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.
2023-01-30T16:00
2023-01-30T17:08
освобождение
освобождение 1943
подкаст
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
сталинградская битва (1942-1943)
музей "сталинградская битва"
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Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму, и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.
audio/mpeg
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму, и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.
audio/mpeg
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96
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освобождение 1943, подкаст, сталинград, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), сталинградская битва (1942-1943), музей "сталинградская битва", волгоград, история, красная армия (ркка), ссср, общество, аудио, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике
Освобождение, Освобождение 1943, Подкаст, Сталинград, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Сталинградская битва (1942-1943), Музей "Сталинградская битва", Волгоград, история, Красная армия (РККА), СССР, Общество, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике
16:00 30.01.2023 (обновлено: 17:08 30.01.2023)
 

Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"

Освобождение
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Вчера, 16:00
Читать ria.ru в
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму, и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер Андрей Темнов
Редактор Артем Буфтяк
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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