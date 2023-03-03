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Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года - РИА Новости, 03.03.2023
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12:00 03.03.2023 (обновлено: 12:08 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/rostovnadonu-1855552575.html
Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года - РИА Новости, 03.03.2023
Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть "Воротами на Кавказ" - Ростовом на Дону. Для штурма города Германия выделила лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны?
2023-03-03T12:00
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Ростов на Дону. Часть 1. «Кровавая неделя» 1941 года
В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть «Воротами на Кавказ» - Ростовом на Дону. Для штурма города руководство Германии выделило лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Но как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны?
audio/mpeg
Ростов на Дону. Часть 1. «Кровавая неделя» 1941 года
В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть «Воротами на Кавказ» - Ростовом на Дону. Для штурма города руководство Германии выделило лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Но как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны?
audio/mpeg
О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги мы рассказывали в эпизоде Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет".Редакция благодарит профессора кафедры "История и культурология" ДГТУ, доктора исторических наук Владимира Трута за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер Анастасия ПаниотиРедактор Артур АрушанянСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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освобождение 1943, аудио, ростов-на-дону, ростов, дон, социальный навигатор, подкаст
Освобождение, Освобождение 1943, Ростов-на-Дону, Ростов, Дон, Социальный навигатор, Подкаст
Освобождение

Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года

Освобождение
Ростов на Дону. Часть 1. «Кровавая неделя» 1941 года
12:00
Читать ria.ru в
В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть "Воротами на Кавказ" - Ростовом на Дону. Для штурма города Германия выделила лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны?
О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги мы рассказывали в эпизоде Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет".

Редакция благодарит профессора кафедры "История и культурология" ДГТУ, доктора исторических наук Владимира Трута за помощь в подготовке эпизода.

Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер Анастасия Паниоти
Редактор Артур Арушанян
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