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Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года

Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года - РИА Новости, 03.03.2023

Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года

В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть "Воротами на Кавказ" - Ростовом на Дону. Для штурма города Германия выделила лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны?

2023-03-03T12:00

2023-03-03T12:00

2023-03-03T12:08

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Ростов на Дону. Часть 1. «Кровавая неделя» 1941 года В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть «Воротами на Кавказ» - Ростовом на Дону. Для штурма города руководство Германии выделило лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Но как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны? audio/mpeg

Ростов на Дону. Часть 1. «Кровавая неделя» 1941 года В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть «Воротами на Кавказ» - Ростовом на Дону. Для штурма города руководство Германии выделило лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Но как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны? audio/mpeg

О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги мы рассказывали в эпизоде Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет".Редакция благодарит профессора кафедры "История и культурология" ДГТУ, доктора исторических наук Владимира Трута за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер Анастасия ПаниотиРедактор Артур АрушанянСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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