https://ria.ru/20230303/rostovnadonu-1855552575.html
Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года - РИА Новости, 03.03.2023
Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть "Воротами на Кавказ" - Ростовом на Дону. Для штурма города Германия выделила лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны?
2023-03-03T12:00
2023-03-03T12:00
2023-03-03T12:08
освобождение
освобождение 1943
ростов-на-дону
ростов
дон
социальный навигатор
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855554345_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_30d36bca52098a8d19e370b36978c4b0.png
Ростов на Дону. Часть 1. «Кровавая неделя» 1941 года
В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть «Воротами на Кавказ» - Ростовом на Дону. Для штурма города руководство Германии выделило лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Но как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны?
audio/mpeg
Ростов на Дону. Часть 1. «Кровавая неделя» 1941 года
В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть «Воротами на Кавказ» - Ростовом на Дону. Для штурма города руководство Германии выделило лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Но как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны?
audio/mpeg
О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги мы рассказывали в эпизоде Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет".Редакция благодарит профессора кафедры "История и культурология" ДГТУ, доктора исторических наук Владимира Трута за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер Анастасия ПаниотиРедактор Артур АрушанянСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
ростов-на-дону
ростов
дон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855554345_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_7c97282bac5dbd4a5c277c76112bf2ae.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
освобождение 1943, аудио, ростов-на-дону, ростов, дон, социальный навигатор, подкаст
Освобождение, Освобождение 1943, Ростов-на-Дону, Ростов, Дон, Социальный навигатор, Подкаст
Ростов-на-Дону. Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
В 1941 году перед немецкими войсками стояла задача овладеть "Воротами на Кавказ" - Ростовом на Дону. Для штурма города Германия выделила лучшие части Вермахта, которые до этого сломили французскую армию. Как немецкий план потерпел крах? Почему первая оккупация длилась всего 8 дней, и кто стоял за крупным поражением немцев в самом начале войны?