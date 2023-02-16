https://ria.ru/20230216/stalingrad-1852396995.html
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги - РИА Новости, 16.02.2023
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.
2023-02-16T13:30
2023-02-16T13:30
2023-02-16T14:20
освобождение
освобождение 1943
подкаст
георгий жуков
константин рокоссовский
сталинград
иосиф сталин (джугашвили)
красная армия (ркка)
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Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.
audio/mpeg
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.
audio/mpeg
О героической обороне города и том, почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, мы рассказывали в эпизоде: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер Андрей ТемновРедактор Артем БуфтякСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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13:30 16.02.2023 (обновлено: 14:20 16.02.2023)
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.