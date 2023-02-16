https://ria.ru/20230216/stalingrad-1852396995.html

Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги

Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги - РИА Новости, 16.02.2023

Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги

19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.

2023-02-16T13:30

2023-02-16T13:30

2023-02-16T14:20

освобождение

освобождение 1943

подкаст

георгий жуков

константин рокоссовский

сталинград

иосиф сталин (джугашвили)

красная армия (ркка)

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Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги 19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. audio/mpeg

Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги 19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. audio/mpeg

О героической обороне города и том, почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, мы рассказывали в эпизоде: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер Андрей ТемновРедактор Артем БуфтякСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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