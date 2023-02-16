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Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги - РИА Новости, 16.02.2023
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Освобождение
Подкаст об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, в ходе которой произошел один из главных поворотных моментов в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20230216/stalingrad-1852396995.html
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги - РИА Новости, 16.02.2023
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.
2023-02-16T13:30
2023-02-16T14:20
освобождение
освобождение 1943
подкаст
георгий жуков
константин рокоссовский
сталинград
иосиф сталин (джугашвили)
красная армия (ркка)
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Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.
audio/mpeg
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.
audio/mpeg
О героической обороне города и том, почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, мы рассказывали в эпизоде: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер Андрей ТемновРедактор Артем БуфтякСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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освобождение 1943, подкаст, георгий жуков, константин рокоссовский, сталинград, иосиф сталин (джугашвили), красная армия (ркка), вермахт, адольф гитлер, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), история, волгоград, армия, аудио, социальный навигатор
Освобождение, Освобождение 1943, Подкаст, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Сталинград, Иосиф Сталин (Джугашвили), Красная армия (РККА), Вермахт, Адольф Гитлер, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), история, Волгоград, Армия, Социальный навигатор
13:30 16.02.2023 (обновлено: 14:20 16.02.2023)
 

Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги

Освобождение
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
Вчера, 13:30
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19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.
О героической обороне города и том, почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, мы рассказывали в эпизоде: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет".
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер Андрей Темнов
Редактор Артем Буфтяк
Слушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
ОсвобождениеОсвобождение 1943ПодкастГеоргий ЖуковКонстантин РокоссовскийСталинградИосиф Сталин (Джугашвили)Красная армия (РККА)ВермахтАдольф ГитлерВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)историяВолгоградАрмияСоциальный навигатор
 
 
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