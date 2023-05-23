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Ворошиловград. Часть 2. Как начиналось освобождение Украины
Ворошиловград. Часть 2. Как начиналось освобождение Украины - РИА Новости, 23.05.2023
Ворошиловград. Часть 2. Как начиналось освобождение Украины
По всей Луганщине, наравне с "взрослым" подпольем и партизанами, оккупантов громили юные герои сопротивления. Как с фашистами боролись участники "Молодой гвардии", и каким пыткам их подвергли гитлеровцы. Что связывает Сталинград и Ворошиловград (Луганск), и с чего начиналось освобождение Донбасса и всей Украины.
2023-05-23T22:00
2023-05-23T22:00
2023-05-23T22:18
освобождение
освобождение 1943
сталинград
луганск
украина
молодая гвардия
лнр
луганская область
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Ворошиловград. Часть 2. Как начиналось освобождение Украины
По всей Луганщине, наравне с "взрослым" подпольем и партизанами, оккупантов громили юные герои сопротивления. Как с фашистами боролись участники "Молодой гвардии", и каким пыткам их подвергли гитлеровцы. Что связывает Сталинград и Ворошиловград (Луганск), и с чего начиналось освобождение Донбасса и всей Украины.
audio/mpeg
Ворошиловград. Часть 2. Как начиналось освобождение Украины
По всей Луганщине, наравне с "взрослым" подпольем и партизанами, оккупантов громили юные герои сопротивления. Как с фашистами боролись участники "Молодой гвардии", и каким пыткам их подвергли гитлеровцы. Что связывает Сталинград и Ворошиловград (Луганск), и с чего начиналось освобождение Донбасса и всей Украины.
audio/mpeg
В чем заключался план операции "Скачок" генерала Николая Ватутина, и каких успехов смогли добиться кавалеристы 8-го корпуса во время рейда по тылам фашистов. Как 3-я гвардейская армия Дмитрия Лелюшенко сражалась на подступах к Ворошиловграду, и когда гитлеровцы смогли выйти на след легендарных подпольщиков Краснодона.О том какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м, где сражались бойцы 395-й шахтерской дивизии, и как бомбил Берлин луганчанин Александр Молодчий, мы рассказывали в предыдущем эпизоде: "Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев".Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны? Слушайте в эпизодах, посвященных Сталинградской битве:Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов ВолгиПочему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 годаЧасть 2. Победа Красной Армии на берегах ДонаРедакция благодарит директора Луганского краеведческого музея Артема Рубченко за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер Андрей ТемновРедактор Артем БуфтякСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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Освобождение, Освобождение 1943, Сталинград, Луганск, Украина, Молодая гвардия , ЛНР, Луганская область, Луганская Народная Республика, история, Подкаст, Великая Отечественная война (1941-1945), Донбасс, подполье
Ворошиловград. Часть 2. Как начиналось освобождение Украины
По всей Луганщине, наравне с "взрослым" подпольем и партизанами, оккупантов громили юные герои сопротивления. Как с фашистами боролись участники "Молодой гвардии", и каким пыткам их подвергли гитлеровцы. Что связывает Сталинград и Ворошиловград (Луганск), и с чего начиналось освобождение Донбасса и всей Украины.