https://ria.ru/20230428/lugansk-1868594767.html

Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев

Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев - РИА Новости, 28.04.2023

Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев

К осени 1941 фашисты заняли почти всю территорию Украины, но Ворошиловград (Луганск) они взять не смогли. Какой ценой удалось отстоять город в 41-м, как промышленность Луганщины переводили на военные рельсы, и что происходило на территории Ворошиловградской области в первые месяцы немецкой оккупации. О бессмертном подвиге героев Луганщины.

2023-04-28T21:00

2023-04-28T21:00

2023-04-28T21:50

освобождение

освобождение 1943

украина

луганск

молодая гвардия

история

подкаст

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868616445_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_63d4aab46f5bcb96934406cc241223b2.png

Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев К осени 1941 фашисты заняли почти всю территорию Украины, но Ворошиловград (Луганск) они взять не смогли. Какой ценой удалось отстоять город в 41-м, как промышленность Луганщины переводили на военные рельсы, и что происходило на территории Ворошиловградской области в первые месяцы немецкой оккупации. О бессмертном подвиге героев Луганщины. audio/mpeg

Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев К осени 1941 фашисты заняли почти всю территорию Украины, но Ворошиловград (Луганск) они взять не смогли. Какой ценой удалось отстоять город в 41-м, как промышленность Луганщины переводили на военные рельсы, и что происходило на территории Ворошиловградской области в первые месяцы немецкой оккупации. О бессмертном подвиге героев Луганщины. audio/mpeg

Как с захватчиками боролись члены всемирно известной антифашистской организации "Молодая гвардия". Где сражались бойцы 395-й шахтерской дивизии, сформированной в Ворошиловграде, и как бомбил Берлин луганчанин Александр Молодчий.Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны? Слушайте в эпизодах, посвященных Сталинградской битве:Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов ВолгиПочему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 годаЧасть 2. Победа Красной Армии на берегах ДонаПодписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор Артем БуфтякСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

украина

луганск

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение 1943, украина, луганск, молодая гвардия , история, подкаст, великая отечественная война (1941-1945), донбасс, подполье, аудио