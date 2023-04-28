https://ria.ru/20230428/lugansk-1868594767.html
Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев
Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев - РИА Новости, 28.04.2023
Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев
К осени 1941 фашисты заняли почти всю территорию Украины, но Ворошиловград (Луганск) они взять не смогли. Какой ценой удалось отстоять город в 41-м, как промышленность Луганщины переводили на военные рельсы, и что происходило на территории Ворошиловградской области в первые месяцы немецкой оккупации. О бессмертном подвиге героев Луганщины.
2023-04-28T21:00
2023-04-28T21:00
2023-04-28T21:50
освобождение
освобождение 1943
украина
луганск
молодая гвардия
история
подкаст
великая отечественная война (1941-1945)
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Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев
К осени 1941 фашисты заняли почти всю территорию Украины, но Ворошиловград (Луганск) они взять не смогли. Какой ценой удалось отстоять город в 41-м, как промышленность Луганщины переводили на военные рельсы, и что происходило на территории Ворошиловградской области в первые месяцы немецкой оккупации. О бессмертном подвиге героев Луганщины.
audio/mpeg
Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев
К осени 1941 фашисты заняли почти всю территорию Украины, но Ворошиловград (Луганск) они взять не смогли. Какой ценой удалось отстоять город в 41-м, как промышленность Луганщины переводили на военные рельсы, и что происходило на территории Ворошиловградской области в первые месяцы немецкой оккупации. О бессмертном подвиге героев Луганщины.
audio/mpeg
Как с захватчиками боролись члены всемирно известной антифашистской организации "Молодая гвардия". Где сражались бойцы 395-й шахтерской дивизии, сформированной в Ворошиловграде, и как бомбил Берлин луганчанин Александр Молодчий.Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны? Слушайте в эпизодах, посвященных Сталинградской битве:Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов ВолгиПочему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 годаЧасть 2. Победа Красной Армии на берегах ДонаПодписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор Артем БуфтякСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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освобождение 1943, украина, луганск, молодая гвардия , история, подкаст, великая отечественная война (1941-1945), донбасс, подполье, аудио
Освобождение, Освобождение 1943, Украина, Луганск, Молодая гвардия , история, Подкаст, Великая Отечественная война (1941-1945), Донбасс, подполье
Ворошиловград. Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев
К осени 1941 фашисты заняли почти всю территорию Украины, но Ворошиловград (Луганск) они взять не смогли. Какой ценой удалось отстоять город в 41-м, как промышленность Луганщины переводили на военные рельсы, и что происходило на территории Ворошиловградской области в первые месяцы немецкой оккупации. О бессмертном подвиге героев Луганщины.