https://ria.ru/20230630/belgorod-1881427155.html

Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла

Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла - РИА Новости, 30.06.2023

Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла

24 октября 1941-го последние части Юго-Западного фронта Красной Армии покинули Белгород после трёх дней ожесточённых сражений на окраинах. Но всё могло сложиться иначе: если бы маршал Тимошенко вовремя не увёл войска, возможно, советских бойцов ждал бы второй Киевский котёл. Рассказываем об оккупации Белгорода и том, что ей предшествовало.

2023-06-30T14:00

2023-06-30T14:00

2023-06-30T14:40

освобождение

белгород

иосиф сталин (джугашвили)

адольф гитлер

великая отечественная война (1941-1945)

осень

вермахт

красная армия (ркка)

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Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла 24 октября 1941-го последние части Юго-Западного фронта Красной Армии покинули Белгород после трёх дней ожесточённых сражений на окраинах. Но всё могло сложиться иначе: если бы маршал Тимошенко вовремя не увёл войска, возможно, советских бойцов ждал бы второй Киевский котёл. Рассказываем об оккупации Белгорода и том, что ей предшествовало. audio/mpeg

Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла 24 октября 1941-го последние части Юго-Западного фронта Красной Армии покинули Белгород после трёх дней ожесточённых сражений на окраинах. Но всё могло сложиться иначе: если бы маршал Тимошенко вовремя не увёл войска, возможно, советских бойцов ждал бы второй Киевский котёл. Рассказываем об оккупации Белгорода и том, что ей предшествовало. audio/mpeg

Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизодахОрел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию ГудерианаОрел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахтаПодробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет" Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцевЧасть 2. Как начиналось освобождение УкраиныПодписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артур Арушанян, Виктор Флиер, Даниил Кононенко, Руслан Жигалов

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, иосиф сталин (джугашвили), адольф гитлер, великая отечественная война (1941-1945), осень, вермахт, красная армия (ркка), аудио, социальный навигатор, освобождение 1943