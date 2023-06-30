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Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла - РИА Новости, 30.06.2023
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14:00 30.06.2023 (обновлено: 14:40 30.06.2023)
https://ria.ru/20230630/belgorod-1881427155.html
Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла
Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла - РИА Новости, 30.06.2023
Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла
24 октября 1941-го последние части Юго-Западного фронта Красной Армии покинули Белгород после трёх дней ожесточённых сражений на окраинах. Но всё могло сложиться иначе: если бы маршал Тимошенко вовремя не увёл войска, возможно, советских бойцов ждал бы второй Киевский котёл. Рассказываем об оккупации Белгорода и том, что ей предшествовало.
2023-06-30T14:00
2023-06-30T14:40
освобождение
белгород
иосиф сталин (джугашвили)
адольф гитлер
великая отечественная война (1941-1945)
осень
вермахт
красная армия (ркка)
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Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла
24 октября 1941-го последние части Юго-Западного фронта Красной Армии покинули Белгород после трёх дней ожесточённых сражений на окраинах. Но всё могло сложиться иначе: если бы маршал Тимошенко вовремя не увёл войска, возможно, советских бойцов ждал бы второй Киевский котёл. Рассказываем об оккупации Белгорода и том, что ей предшествовало.
audio/mpeg
Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла
24 октября 1941-го последние части Юго-Западного фронта Красной Армии покинули Белгород после трёх дней ожесточённых сражений на окраинах. Но всё могло сложиться иначе: если бы маршал Тимошенко вовремя не увёл войска, возможно, советских бойцов ждал бы второй Киевский котёл. Рассказываем об оккупации Белгорода и том, что ей предшествовало.
audio/mpeg
Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизодахОрел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию ГудерианаОрел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахтаПодробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет" Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцевЧасть 2. Как начиналось освобождение УкраиныПодписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артур Арушанян, Виктор Флиер, Даниил Кононенко, Руслан Жигалов
белгород
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96
internet-group@rian.ru
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белгород, иосиф сталин (джугашвили), адольф гитлер, великая отечественная война (1941-1945), осень, вермахт, красная армия (ркка), аудио, социальный навигатор, освобождение 1943
Освобождение, Белгород, Иосиф Сталин (Джугашвили), Адольф Гитлер, Великая Отечественная война (1941-1945), Осень, Вермахт, Красная армия (РККА), Социальный навигатор, Освобождение 1943
Освобождение

Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла

Освобождение
Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла
Вчера, 14:00
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24 октября 1941-го последние части Юго-Западного фронта Красной Армии покинули Белгород после трёх дней ожесточённых сражений на окраинах. Но всё могло сложиться иначе: если бы маршал Тимошенко вовремя не увёл войска, возможно, советских бойцов ждал бы второй Киевский котёл. Рассказываем об оккупации Белгорода и том, что ей предшествовало.
Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизодах
Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана
Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта

Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги

Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона

Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины
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________
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Редактор: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Виктор Флиер, Даниил Кононенко, Руслан Жигалов
 
ОсвобождениеБелгородИосиф Сталин (Джугашвили)Адольф ГитлерВеликая Отечественная война (1941-1945)ОсеньВермахтКрасная армия (РККА)Социальный навигаторОсвобождение 1943
 
 
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