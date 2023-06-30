Белгород. Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла
24 октября 1941-го последние части Юго-Западного фронта Красной Армии покинули Белгород после трёх дней ожесточённых сражений на окраинах. Но всё могло сложиться иначе: если бы маршал Тимошенко вовремя не увёл войска, возможно, советских бойцов ждал бы второй Киевский котёл. Рассказываем об оккупации Белгорода и том, что ей предшествовало.
Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизодах
Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана
Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта
Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины
Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана
Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта
Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины
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Звукорежиссер: Андрей Темнов
Редактор: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Виктор Флиер, Даниил Кононенко, Руслан Жигалов