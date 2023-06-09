Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта
12 июля 1943-го немецкое наступление под кодовым названием "Цитадель" захлебнулось. Вермахт не смог ликвидировать Курский выступ, и советские войска бросились в контратаку. Волна бойцов Красной Армии смела обороняющих Орёл гитлеровцев и вынудила их бежать, бросая оборонительные позиции. Стратегическая инициатива должна была вот-вот отойти СССР.
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода старшего научного сотрудника Научно-исследовательского отдела Орловского краеведческого музея Ирину Скрюченкову.
Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизоде Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана.
Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины
Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизоде Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана.
Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины
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Звукорежиссер: Андрей Темнов
Редактор: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Дарья Дубинина, Виктор Флиер, Даниил Кононеко, Руслан Жигалов