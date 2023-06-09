https://ria.ru/20230609/orel-1877266440.html

Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта

Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта - РИА Новости, 09.06.2023

Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта

12 июля 1943-го немецкое наступление под кодовым названием "Цитадель" захлебнулось. Вермахт не смог ликвидировать Курский выступ, и советские войска бросились в контратаку. Волна бойцов Красной Армии смела обороняющих Орёл гитлеровцев и вынудила их бежать, бросая оборонительные позиции. Стратегическая инициатива должна была вот-вот отойти СССР.

2023-06-09T16:00

2023-06-09T16:00

2023-06-09T16:57

освобождение

подкаст

орел

ссср

сталинград

красная армия

молодая гвардия

история

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Орел. Часть 2. Как “великое наступление” Гитлера обернулось крахом вермахта 12 июля 1943-го немецкое наступление под кодовым названием “Цитадель” захлебнулось. Вермахт не смог ликвидировать Курский выступ, и советские войска бросились в контратаку. Волна бойцов Красной Армии смела обороняющих Орёл гитлеровцев и вынудила их бежать, бросая оборонительные позиции. Стратегическая инициатива должна была вот-вот отойти СССР. audio/mpeg

Орел. Часть 2. Как “великое наступление” Гитлера обернулось крахом вермахта 12 июля 1943-го немецкое наступление под кодовым названием “Цитадель” захлебнулось. Вермахт не смог ликвидировать Курский выступ, и советские войска бросились в контратаку. Волна бойцов Красной Армии смела обороняющих Орёл гитлеровцев и вынудила их бежать, бросая оборонительные позиции. Стратегическая инициатива должна была вот-вот отойти СССР. audio/mpeg

Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода старшего научного сотрудника Научно-исследовательского отдела Орловского краеведческого музея Ирину Скрюченкову. Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизоде Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана.Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет" Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцевЧасть 2. Как начиналось освобождение УкраиныПодписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей Темнов Редактор: Руслан Жигалов Голоса эпизода: Артур Арушанян, Дарья Дубинина, Виктор Флиер, Даниил Кононеко, Руслан Жигалов

орел

ссср

сталинград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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