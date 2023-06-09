Рейтинг@Mail.ru
Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта - РИА Новости, 09.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 09.06.2023 (обновлено: 16:57 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/orel-1877266440.html
Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта
Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта - РИА Новости, 09.06.2023
Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта
12 июля 1943-го немецкое наступление под кодовым названием "Цитадель" захлебнулось. Вермахт не смог ликвидировать Курский выступ, и советские войска бросились в контратаку. Волна бойцов Красной Армии смела обороняющих Орёл гитлеровцев и вынудила их бежать, бросая оборонительные позиции. Стратегическая инициатива должна была вот-вот отойти СССР.
2023-06-09T16:00
2023-06-09T16:57
освобождение
подкаст
орел
ссср
сталинград
красная армия
молодая гвардия
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877264678_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_18b536250fb0db529f60b2c7d7417428.png
Орел. Часть 2. Как “великое наступление” Гитлера обернулось крахом вермахта
12 июля 1943-го немецкое наступление под кодовым названием “Цитадель” захлебнулось. Вермахт не смог ликвидировать Курский выступ, и советские войска бросились в контратаку. Волна бойцов Красной Армии смела обороняющих Орёл гитлеровцев и вынудила их бежать, бросая оборонительные позиции. Стратегическая инициатива должна была вот-вот отойти СССР.
audio/mpeg
Орел. Часть 2. Как “великое наступление” Гитлера обернулось крахом вермахта
12 июля 1943-го немецкое наступление под кодовым названием “Цитадель” захлебнулось. Вермахт не смог ликвидировать Курский выступ, и советские войска бросились в контратаку. Волна бойцов Красной Армии смела обороняющих Орёл гитлеровцев и вынудила их бежать, бросая оборонительные позиции. Стратегическая инициатива должна была вот-вот отойти СССР.
audio/mpeg
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода старшего научного сотрудника Научно-исследовательского отдела Орловского краеведческого музея Ирину Скрюченкову. Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизоде Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана.Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет" Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцевЧасть 2. Как начиналось освобождение УкраиныПодписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей Темнов Редактор: Руслан Жигалов Голоса эпизода: Артур Арушанян, Дарья Дубинина, Виктор Флиер, Даниил Кононеко, Руслан Жигалов
орел
ссср
сталинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877264678_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_e68f5d0b49d1051ad946486bd8157c31.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, орел, ссср, сталинград, красная армия, молодая гвардия , история, великая отечественная война (1941-1945), аудио, освобождение 1943
Освобождение, Подкаст, Орел, СССР, Сталинград, Красная армия, Молодая гвардия , история, Великая Отечественная война (1941-1945), Освобождение 1943
Освобождение

Орел. Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта

Освобождение
Орел. Часть 2. Как “великое наступление” Гитлера обернулось крахом вермахта
Вчера, 16:00
Читать ria.ru в
12 июля 1943-го немецкое наступление под кодовым названием "Цитадель" захлебнулось. Вермахт не смог ликвидировать Курский выступ, и советские войска бросились в контратаку. Волна бойцов Красной Армии смела обороняющих Орёл гитлеровцев и вынудила их бежать, бросая оборонительные позиции. Стратегическая инициатива должна была вот-вот отойти СССР.
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода старшего научного сотрудника Научно-исследовательского отдела Орловского краеведческого музея Ирину Скрюченкову.

Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизоде Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана.

Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги

Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона

Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Редактор: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Дарья Дубинина, Виктор Флиер, Даниил Кононеко, Руслан Жигалов
ОсвобождениеПодкастОрелСССРСталинградКрасная армияМолодая гвардияисторияВеликая Отечественная война (1941-1945)Освобождение 1943
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала