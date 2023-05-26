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Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана - РИА Новости, 26.05.2023
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14:00 26.05.2023 (обновлено: 15:20 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/orlovischna-1874131429.html
Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана
Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана - РИА Новости, 26.05.2023
Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана
Третьего октября 1941 года 2-й танковая группа вермахта заняла Орёл. В операции под кодовым названием “Тайфун” городу отводилась особая роль — здесь должны были сконцентрироваться войска для последующего броска на Москву. Однако быстрой победы не получилось, и даже оккупированной Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев.
2023-05-26T14:00
2023-05-26T15:20
освобождение
орел
москва
молодая гвардия
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
красная армия (ркка)
лаврентий берия
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Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана
Третьего октября 1941 года 2-й танковая группа вермахта заняла Орёл. В операции под кодовым названием “Тайфун” городу отводилась особая роль — здесь должны были сконцентрироваться войска для последующего броска на Москву. Однако быстрой победы не получилось, и даже оккупированной Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев.
audio/mpeg
Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана
Третьего октября 1941 года 2-й танковая группа вермахта заняла Орёл. В операции под кодовым названием “Тайфун” городу отводилась особая роль — здесь должны были сконцентрироваться войска для последующего броска на Москву. Однако быстрой победы не получилось, и даже оккупированной Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев.
audio/mpeg
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода старшего научного сотрудника Научно-исследовательского отдела Орловского краеведческого музея Ирину Скрюченкову.Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов ВолгиПочему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 годаЧасть 2. Победа Красной Армии на берегах ДонаКакой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:"Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев""Часть 2. Как начиналось освобождение Украины"Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Виктор ФлиерРедактор: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артур Арушанян, Артем Буфтяк, Виктор Флиер, Ирина Любина, Руслан ЖигаловСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
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орел, москва, молодая гвардия , ссср, великая отечественная война (1941-1945), красная армия (ркка), лаврентий берия, т-34, аудио, освобождение 1943, социальный навигатор
Освобождение, Орел, Москва, Молодая гвардия , СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Красная армия (РККА), Лаврентий Берия, Т-34, Освобождение 1943, Социальный навигатор
Освобождение

Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана

Освобождение
Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана
Вчера, 14:00
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Третьего октября 1941 года 2-й танковая группа вермахта заняла Орёл. В операции под кодовым названием “Тайфун” городу отводилась особая роль — здесь должны были сконцентрироваться войска для последующего броска на Москву. Однако быстрой победы не получилось, и даже оккупированной Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев.
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода старшего научного сотрудника Научно-исследовательского отдела Орловского краеведческого музея Ирину Скрюченкову.
Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона
Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
"Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев"
"Часть 2. Как начиналось освобождение Украины"
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________
Звукорежиссер: Виктор Флиер
Редактор: Руслан Жигалов

Голоса эпизода: Артур Арушанян, Артем Буфтяк, Виктор Флиер, Ирина Любина, Руслан Жигалов
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ОсвобождениеОрелМоскваМолодая гвардияСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Красная армия (РККА)Лаврентий БерияТ-34Освобождение 1943Социальный навигатор
 
 
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