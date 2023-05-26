https://ria.ru/20230526/orlovischna-1874131429.html

Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана

Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана - РИА Новости, 26.05.2023

Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана

Третьего октября 1941 года 2-й танковая группа вермахта заняла Орёл. В операции под кодовым названием “Тайфун” городу отводилась особая роль — здесь должны были сконцентрироваться войска для последующего броска на Москву. Однако быстрой победы не получилось, и даже оккупированной Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев.

2023-05-26T14:00

2023-05-26T14:00

2023-05-26T15:20

освобождение

орел

москва

молодая гвардия

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

красная армия (ркка)

лаврентий берия

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Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана Третьего октября 1941 года 2-й танковая группа вермахта заняла Орёл. В операции под кодовым названием “Тайфун” городу отводилась особая роль — здесь должны были сконцентрироваться войска для последующего броска на Москву. Однако быстрой победы не получилось, и даже оккупированной Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев. audio/mpeg

Орел. Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана Третьего октября 1941 года 2-й танковая группа вермахта заняла Орёл. В операции под кодовым названием “Тайфун” городу отводилась особая роль — здесь должны были сконцентрироваться войска для последующего броска на Москву. Однако быстрой победы не получилось, и даже оккупированной Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев. audio/mpeg

Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода старшего научного сотрудника Научно-исследовательского отдела Орловского краеведческого музея Ирину Скрюченкову.Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов ВолгиПочему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 годаЧасть 2. Победа Красной Армии на берегах ДонаКакой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:"Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев""Часть 2. Как начиналось освобождение Украины"Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Виктор ФлиерРедактор: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артур Арушанян, Артем Буфтяк, Виктор Флиер, Ирина Любина, Руслан ЖигаловСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

орел

москва

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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