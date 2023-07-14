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Белгород. Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель” - РИА Новости, 14.07.2023
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14:00 14.07.2023 (обновлено: 14:11 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/tsitadel-1884166649.html
Белгород. Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”
Белгород. Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель” - РИА Новости, 14.07.2023
Белгород. Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”
В ходе Великой Отечественной Белгород освобождали дважды: в феврале и августе 1943-го. Оба раза советские войска очищали город за день, и оба раза — ценой невероятных усилий. За годы оккупации Белгород превратился в узловой пункт обороны группы армий “Юг”. Рассказываем, как Красная Армия сорвала планы главного стратега вермахта Эриха фон Манштейна.
2023-07-14T14:00
2023-07-14T14:11
освобождение
белгород
орел
сталинград
молодая гвардия
великая отечественная война (1941-1945)
красная армия (ркка)
адольф гитлер
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Белгород. Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”
В ходе Великой Отечественной Белгород освобождали дважды: в феврале и августе 1943-го. Оба раза советские войска очищали город за день, и оба раза — ценой невероятных усилий. За годы оккупации Белгород превратился в узловой пункт обороны группы армий “Юг”. Рассказываем, как Красная Армия сорвала планы главного стратега вермахта Эриха фон Манштейна.
audio/mpeg
Белгород. Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”
В ходе Великой Отечественной Белгород освобождали дважды: в феврале и августе 1943-го. Оба раза советские войска очищали город за день, и оба раза — ценой невероятных усилий. За годы оккупации Белгород превратился в узловой пункт обороны группы армий “Юг”. Рассказываем, как Красная Армия сорвала планы главного стратега вермахта Эриха фон Манштейна.
audio/mpeg
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории НИУ "БелГУ" Сергея Прокопенко.О том, как началась оккупация Белгорода и почему забытый маршал Победы Семен Тимошенко решил сдать город, чтобы спасти свои войска, слушайте в эпизодеЧасть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла.Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизодах Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана,Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта.Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет",Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги.Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Ярослав ЯценкоРедактор: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артур Арушанян, Артём Буфтяк, Даниил Кононенко, Руслан Жигалов
белгород
орел
сталинград
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белгород, орел, сталинград, молодая гвардия , великая отечественная война (1941-1945), красная армия (ркка), адольф гитлер, иосиф сталин (джугашвили), т-34, аудио, танк, чп во время салюта в минске, социальный навигатор, освобождение 1943
Освобождение, Белгород, Орел, Сталинград, Молодая гвардия , Великая Отечественная война (1941-1945), Красная армия (РККА), Адольф Гитлер, Иосиф Сталин (Джугашвили), Т-34, Танк, ЧП во время салюта в Минске, Социальный навигатор, Освобождение 1943
Освобождение

Белгород. Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”

Освобождение
Белгород. Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”
Вчера, 14:00
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В ходе Великой Отечественной Белгород освобождали дважды: в феврале и августе 1943-го. Оба раза советские войска очищали город за день, и оба раза — ценой невероятных усилий. За годы оккупации Белгород превратился в узловой пункт обороны группы армий “Юг”. Рассказываем, как Красная Армия сорвала планы главного стратега вермахта Эриха фон Манштейна.
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории НИУ "БелГУ" Сергея Прокопенко.
О том, как началась оккупация Белгорода и почему забытый маршал Победы Семен Тимошенко решил сдать город, чтобы спасти свои войска, слушайте в эпизоде
Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла.
Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизодах
Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана,
Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта.
Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет",
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги.
Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.
Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.
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________
Звукорежиссер: Ярослав Яценко
Редактор: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Артём Буфтяк, Даниил Кононенко, Руслан Жигалов
 
ОсвобождениеБелгородОрелСталинградМолодая гвардияВеликая Отечественная война (1941-1945)Красная армия (РККА)Адольф ГитлерИосиф Сталин (Джугашвили)Т-34ТанкЧП во время салюта в МинскеСоциальный навигаторОсвобождение 1943
 
 
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