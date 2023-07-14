Белгород. Часть 2. Как “Тигры”, “Пантеры” и “Шершни” не защитили “Цитадель”
В ходе Великой Отечественной Белгород освобождали дважды: в феврале и августе 1943-го. Оба раза советские войска очищали город за день, и оба раза — ценой невероятных усилий. За годы оккупации Белгород превратился в узловой пункт обороны группы армий “Юг”. Рассказываем, как Красная Армия сорвала планы главного стратега вермахта Эриха фон Манштейна.
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории НИУ "БелГУ" Сергея Прокопенко.
О том, как началась оккупация Белгорода и почему забытый маршал Победы Семен Тимошенко решил сдать город, чтобы спасти свои войска, слушайте в эпизоде
Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла.
Часть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла.
Почему немцы не достигли быстрой победы, и как даже оккупированная Орловщина продолжала сопротивляться врагу на протяжении 22 месяцев можно узнать в эпизодах
Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана,
Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта.
Часть 1. Как тысяча десантников сутки сдерживала армию Гудериана,
Часть 2. Как "великое наступление" Гитлера обернулось крахом вермахта.
Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды:
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет",
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги.
Часть 1. "За Волгой для нас земли нет",
Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги.
Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.
Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,
Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.
Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах:
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.
Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,
Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.
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Звукорежиссер: Ярослав Яценко
Редактор: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Артём Буфтяк, Даниил Кононенко, Руслан Жигалов