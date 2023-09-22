https://ria.ru/20230922/melitopol-1897943936.html
Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака
Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака - РИА Новости, 22.09.2023
Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака
Осенью 1941 года Южный фронт провёл одно из своих самых безрассудных наступлений на немецкие порядки в районе Мелитополя – и едва не остановил бросок немцев на Крым. Но без поддержки со стороны Юго-Западного фронта нападение оказалось бессмысленным и привело советские войска в очередной "котёл". Рассказываем, с чего началась оккупация Мелитополя.
2023-09-22T14:00
2023-09-22T14:00
2023-09-22T14:38
освобождение
мелитополь
ростов-на-дону
дон
молодая гвардия
google
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака
Осенью 1941 года Южный фронт провёл одно из своих самых безрассудных наступлений на немецкие порядки в районе Мелитополя – и едва не остановил бросок немцев на Крым. Но без поддержки со стороны Юго-Западного фронта нападение оказалось бессмысленным и привело советские войска в очередной "котёл". Рассказываем, с чего началась оккупация Мелитополя.
audio/mpeg
Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака
Осенью 1941 года Южный фронт провёл одно из своих самых безрассудных наступлений на немецкие порядки в районе Мелитополя – и едва не остановил бросок немцев на Крым. Но без поддержки со стороны Юго-Западного фронта нападение оказалось бессмысленным и привело советские войска в очередной "котёл". Рассказываем, с чего началась оккупация Мелитополя.
audio/mpeg
Редакция благодарит за помощь в подготовке эпизода директора Бердянского краеведческого музея Мусенко Павла Александровича.О том, как началась оккупация Белгорода и почему забытый маршал Победы Семен Тимошенко решил сдать город, чтобы спасти свои войска, слушайте в эпизодеЧасть 1. Как безвестный маршал Победы избежал Белгородского котла.Почему первая оккупация Ростова-на-Дону длилась восемь дней, а вторая семь месяцев? О битвах за Донскую столицу мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. "Кровавая неделя" 1941 года,Часть 2. Победа Красной Армии на берегах Дона.Какой ценой удалось отстоять Ворошиловград в 41-м? Как по всей Луганщине наравне с "взрослым" подпольем и партизанами оккупантов громили юные герои сопротивления и участники "Молодой гвардии"? О том, как ворошиловградцы сражался с фашистами мы рассказывали в эпизодах: Часть 1. Оборона Луганщины и зверства гитлеровцев,Часть 2. Как начиналось освобождение Украины.Подробнее узнать о том, как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к контрнаступлению под Сталинградом, и почему победу в этой битве считают коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны, вы можете послушав эпизоды: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет",Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артур Арушанян, Руслан Жигалов, Даниил Кононенко, Дарья Дубинина.
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Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака
Осенью 1941 года Южный фронт провёл одно из своих самых безрассудных наступлений на немецкие порядки в районе Мелитополя – и едва не остановил бросок немцев на Крым. Но без поддержки со стороны Юго-Западного фронта нападение оказалось бессмысленным и привело советские войска в очередной "котёл". Рассказываем, с чего началась оккупация Мелитополя.