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Важное в туризме за неделю: гибель "Титана", визы в Египет и Индонезию

Важное в туризме за неделю: гибель "Титана", визы в Египет и Индонезию - РИА Новости, 24.06.2023

Важное в туризме за неделю: гибель "Титана", визы в Египет и Индонезию

Эту неделю для туризма можно было бы назвать спокойной, если бы не катастрофа с батискафом "Титан", в результате которой погибли пять путешественников. Пять... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T06:52

2023-06-24T06:52

2023-06-24T06:52

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Эту неделю для туризма можно было бы назвать спокойной, если бы не катастрофа с батискафом "Титан", в результате которой погибли пять путешественников. Пять дней весь мир следил сперва за исчезновением аппарата, отправившимися к затонувшему "Титанику", потом – за спасательной операцией. В конце недели стало ясно, что глубоководный аппарат разрушился. Многие другие новости касались визовых вопросов. О самом важном в туризме за неделю – в материале РИА Новости.Гибель пяти туристов, отправившихся в подводное путешествие к "Титанику" на батискафе "Титан", стала главным событием недели. Аппарат искали всем миром, ученые и подводники строили гипотезы случившегося и прогнозы на спасение, но на четвертый день береговая охрана США нашла обломки конструкции. Стало ясно, что события под водой развивались по катастрофическому сценарию.На этой неделе много изменений касались виз. Власти ЕС решили, что цифровым будет не только шенген, но и национальные визы Кипра, Болгарии и Румынии. Правда, необходимые технические решения внедрят постепенно, и в ближайшие годы процедура получения разрешений на въезд останется прежней. Власти Египта ввели многократную пятилетнюю визу.О неприятном: Индонезия решила не возобновлять прерванный из-за COVID-19 безвизовый режим со 159 государствами, Россия – в их числе. Сейчас наши сограждане получают разрешение на въезд в аэропорту.При подаче документов на итальянскую визу консульский сбор теперь нужно оплачивать заранее. А генконсульства КНР в России с 17 июля вводят обязательную биометрию для получения виз.Растет надежда на возобновление туристического обмена с Поднебесной. Так, в течение двух недель Китай планирует представить властям РФ список туроператоров для безвизовых поездок.Авиасообщение России с другими странами продолжает расширяться. Так, частный узбекский лоукостер Centrum Air запустил полетную программу в Москву из Ургенча.В сложную финансовую ситуацию попала одна из авиакомпаний СНГ – Air Moldova. Перевозчик больше не может выполнять рейсы из международного аэропорта Кишинева. Массовые отмены полетов начались еще в конце февраля.В России заработала "Горячая линия" Роспотребнадзора по защите прав потребителей туруслуг. Путешественникам рассказывают об их правах, учат составлять претензии, добиваться оказания оплаченных услуг, проинформируют о необходимых прививках при поездке в другие страны.

https://ria.ru/20230620/vizy-1879226614.html

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новости - туризм, россия, египет, индонезия, евросоюз, снг, в мире, туризм