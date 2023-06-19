https://ria.ru/20230619/italiya-1879205216.html

Эксперт рассказал об изменениях правил подачи документов на визу в Италию

Эксперт рассказал об изменениях правил подачи документов на визу в Италию - РИА Новости, 19.06.2023

Эксперт рассказал об изменениях правил подачи документов на визу в Италию

Италия планирует ввести оплату сервисного сбора заранее, при записи на подачу документов, такая система уже действует для соискателей французского шенгена,... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T18:19

2023-06-19T18:19

2023-06-19T18:19

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Италия планирует ввести оплату сервисного сбора заранее, при записи на подачу документов, такая система уже действует для соискателей французского шенгена, рассказала РИА Новости эксперт по визам, автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд."Размер сборов не увеличится, – объясняет эксперт. – Отдельно за запись платить ничего не нужно. Сейчас сервисный сбор взимается при подаче документов, а будет только при записи, заполнении анкеты. Эта система принята как мера борьбы с ботами и с фирмами, которые оказывают услуги массовой записи". Получается, в деньгах заявители не теряют, просто введена оплата в середине процесса.По словам Юлии Валд, больше месяца – с начала мая – такая система работает в сервисно-визовом центре Франции. "Первые недели было сложно записаться, потому что сайт плохо работал. Только совсем недавно ситуация нормализовалась".По ее словам, туристам самостоятельно до сих пор непросто поймать слот на подачу документов. Через боты по-прежнему записываются, однако это стало сложнее, дороже и не в таких массовых объемах, как было раньше."Официально новое правило сервисно-визовые центры Италии не вводили. Мы пока не знаем, сделает ли это только Almaviva или и VMS, – говорит Валд. –В перспективе, мне кажется, все сервисно-визовые центры могут перейти на такую систему".По ее словам, проблема в том, что консульства "копят" слоты и выдают их "пачкой". А туристам было бы проще, если бы свободные даты для записи появлялись каждый день. "Но я думаю, они отработают схему выброса этих дат, чтобы люди смогли с легкостью записываться".

https://ria.ru/20230619/vizy-1879129267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, италия, франция, визы, шенгенская виза