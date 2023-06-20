Рейтинг@Mail.ru
Частный узбекский лоукостер запускает рейсы в Москву - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
04:32 20.06.2023 (обновлено: 09:30 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/uzbekistan-1879225415.html
Частный узбекский лоукостер запускает рейсы в Москву
Частный узбекский лоукостер запускает рейсы в Москву - РИА Новости, 20.06.2023
Частный узбекский лоукостер запускает рейсы в Москву
Узбекская бюджетная авиакомпания Centrum Air сегодня запустила полетную программу в Москву из Ургенча. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T04:32
2023-06-20T09:30
туризм
новости - туризм
москва
ургенч
бухара
boeing 737-800
airbus a320
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879279634_0:190:1441:1000_1920x0_80_0_0_53493493d32514968e5ba4c86505582a.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Узбекская бюджетная авиакомпания Centrum Air сегодня запустила полетную программу в Москву из Ургенча.Регулярные рейсы будут выполняться в аэропорт Внуково раз в неделю, с последующим увеличением частоты полетов. Билеты — от 9871 рубля в одну сторону с багажом.Также с 21 июня перевозчик будет выполнять рейсы из Термеза по средам и с 25 июня из Бухары по воскресеньям.Полеты планируется осуществлять на воздушных судах Boeing 737-800 и Airbus A320 в компоновке полностью экономического класса.Centrum Air, первый частный бюджетный авиаперевозчик в Узбекистане, базируется в ташкентском аэропорту имени Ислама Каримова. На сегодняшний день авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные рейсы по внутренним (Фергана, Бухара, Ургенч и Термез) и зарубежным (ОАЭ, Египет, Тбилиси и Джидда) направлениям.
https://ria.ru/20220822/tashkent-1810394716.html
москва
ургенч
бухара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879279634_0:0:1397:1047_1920x0_80_0_0_248cebd16f93bcf60a032115c24e77ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, москва, ургенч, бухара, boeing 737-800, airbus a320, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Ургенч, Бухара, Boeing 737-800, Airbus A320, куда можно лететь, Туризм
Частный узбекский лоукостер запускает рейсы в Москву

Частный узбекский лоукостер Centrum Air запускает регулярные рейсы в Москву

© Сentrum АirАвиакомпания Сentrum Аir
Авиакомпания Сentrum Аir
© Сentrum Аir
Авиакомпания Сentrum Аir. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Узбекская бюджетная авиакомпания Centrum Air сегодня запустила полетную программу в Москву из Ургенча.
Регулярные рейсы будут выполняться в аэропорт Внуково раз в неделю, с последующим увеличением частоты полетов. Билеты — от 9871 рубля в одну сторону с багажом.
Также с 21 июня перевозчик будет выполнять рейсы из Термеза по средам и с 25 июня из Бухары по воскресеньям.
Полеты планируется осуществлять на воздушных судах Boeing 737-800 и Airbus A320 в компоновке полностью экономического класса.
Centrum Air, первый частный бюджетный авиаперевозчик в Узбекистане, базируется в ташкентском аэропорту имени Ислама Каримова. На сегодняшний день авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные рейсы по внутренним (Фергана, Бухара, Ургенч и Термез) и зарубежным (ОАЭ, Египет, Тбилиси и Джидда) направлениям.
Лепешки из тандыра на рынке в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Отдых в сердце Узбекистана: зачем туристы приезжают в Ташкент летом
22 августа 2022, 06:00
 
ТуризмНовости - ТуризмМоскваУргенчБухараBoeing 737-800Airbus A320куда можно лететьТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала