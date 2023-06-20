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Частный узбекский лоукостер запускает рейсы в Москву
Частный узбекский лоукостер запускает рейсы в Москву - РИА Новости, 20.06.2023
Частный узбекский лоукостер запускает рейсы в Москву
Узбекская бюджетная авиакомпания Centrum Air сегодня запустила полетную программу в Москву из Ургенча. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T04:32
2023-06-20T04:32
2023-06-20T09:30
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Узбекская бюджетная авиакомпания Centrum Air сегодня запустила полетную программу в Москву из Ургенча.Регулярные рейсы будут выполняться в аэропорт Внуково раз в неделю, с последующим увеличением частоты полетов. Билеты — от 9871 рубля в одну сторону с багажом.Также с 21 июня перевозчик будет выполнять рейсы из Термеза по средам и с 25 июня из Бухары по воскресеньям.Полеты планируется осуществлять на воздушных судах Boeing 737-800 и Airbus A320 в компоновке полностью экономического класса.Centrum Air, первый частный бюджетный авиаперевозчик в Узбекистане, базируется в ташкентском аэропорту имени Ислама Каримова. На сегодняшний день авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные рейсы по внутренним (Фергана, Бухара, Ургенч и Термез) и зарубежным (ОАЭ, Египет, Тбилиси и Джидда) направлениям.
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новости - туризм, москва, ургенч, бухара, boeing 737-800, airbus a320, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Ургенч, Бухара, Boeing 737-800, Airbus A320, куда можно лететь, Туризм
Частный узбекский лоукостер запускает рейсы в Москву
Частный узбекский лоукостер Centrum Air запускает регулярные рейсы в Москву