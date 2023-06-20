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В Египте ввели многократную пятилетнюю визу - РИА Новости, 20.06.2023
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Туризм
 
14:00 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/egipet-1879349244.html
В Египте ввели многократную пятилетнюю визу
В Египте ввели многократную пятилетнюю визу - РИА Новости, 20.06.2023
В Египте ввели многократную пятилетнюю визу
Власти Египта ввели многократную пятилетнюю визу, сообщает Egypt Independent. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:00
2023-06-20T14:00
туризм
новости - туризм
египет
каир (город)
хургада
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Власти Египта ввели многократную пятилетнюю визу, сообщает Egypt Independent.Стоимость мультивизы – 700 долларов, она будет действовать пять лет и позволит владельцу находиться в стране до 90 дней за одну поездку.В конце марта министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса уточнил, что многократная виза в основном предназначена для инвесторов и владельцев недвижимости.Сейчас россияне за 25 долларов могут получить визу на 90 дней по прибытии в Каир и Хургаду, а "синайский штамп" на 14 дней ставится бесплатно по прилете в аэропорт Шарм-эш-Шейха.
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египет
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новости - туризм, египет, каир (город), хургада, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Каир (город), Хургада, куда можно лететь, Туризм
В Египте ввели многократную пятилетнюю визу

Власти Египта ввели многократную пятилетнюю визу

© iStock.com / Sergei DubrovskiiПляж в Шарм-эш-Шейхе, Египет
Пляж в Шарм-эш-Шейхе, Египет - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© iStock.com / Sergei Dubrovskii
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Власти Египта ввели многократную пятилетнюю визу, сообщает Egypt Independent.
Стоимость мультивизы – 700 долларов, она будет действовать пять лет и позволит владельцу находиться в стране до 90 дней за одну поездку.
В конце марта министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса уточнил, что многократная виза в основном предназначена для инвесторов и владельцев недвижимости.
Сейчас россияне за 25 долларов могут получить визу на 90 дней по прибытии в Каир и Хургаду, а "синайский штамп" на 14 дней ставится бесплатно по прилете в аэропорт Шарм-эш-Шейха.
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