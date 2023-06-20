https://ria.ru/20230620/egipet-1879349244.html

В Египте ввели многократную пятилетнюю визу

В Египте ввели многократную пятилетнюю визу - РИА Новости, 20.06.2023

В Египте ввели многократную пятилетнюю визу

Власти Египта ввели многократную пятилетнюю визу, сообщает Egypt Independent. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:00

2023-06-20T14:00

2023-06-20T14:00

туризм

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египет

каир (город)

хургада

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Власти Египта ввели многократную пятилетнюю визу, сообщает Egypt Independent.Стоимость мультивизы – 700 долларов, она будет действовать пять лет и позволит владельцу находиться в стране до 90 дней за одну поездку.В конце марта министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса уточнил, что многократная виза в основном предназначена для инвесторов и владельцев недвижимости.Сейчас россияне за 25 долларов могут получить визу на 90 дней по прибытии в Каир и Хургаду, а "синайский штамп" на 14 дней ставится бесплатно по прилете в аэропорт Шарм-эш-Шейха.

https://ria.ru/20230608/egipet-1876802449.html

египет

каир (город)

хургада

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новости - туризм, египет, каир (город), хургада, куда можно лететь, туризм