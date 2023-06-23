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Индонезия решила не возобновлять безвизовый режим с Россией
Индонезия решила не возобновлять безвизовый режим с Россией - РИА Новости, 23.06.2023
Индонезия решила не возобновлять безвизовый режим с Россией
Индонезия решила не возобновлять прерванный из-за COVID-19 безвизовый режим с 159 странами, в том силе и с Россией, оставив возможность посещения страны без... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:00
2023-06-23T11:00
2023-06-23T12:20
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Индонезия решила не возобновлять прерванный из-за COVID-19 безвизовый режим с 159 странами, в том силе и с Россией, оставив возможность посещения страны без визы только для граждан других стран региона АСЕАН, сообщает The Jakarta Post.Министр туризма страны Сандиага Уно заявил, что отмена безвиза не повредит экономике, а только улучшит качество туризма. "Безвизовый режим для этих 159 стран оказался неэффективным", — заявил чиновник.В феврале 2020 года Индонезия приостановила действие безвизового режима с Россией из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Ранее граждане России уже имели право безвизового въезда в страну сроком до 30 дней. Теперь россияне могут получить визу по прибытии в страну, заплатив за нее сбор уже в Индонезии. Уточняется, что безвизовый режим власти Индонезии решили не возобновлять с 159 странами, включая Россию, Украину, Белоруссию, а также США, Китай и Германию. Единственными государствами, освобожденными от этого постановления, являются государства, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), то есть Бруней, Филиппины, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Восточный Тимор и Вьетнам.Ранее губернатор индонезийского острова Бали опубликовал список из 12 рекомендаций и восьми запретов для иностранных туристов на острове, в число последних вошел запрет на лазание по священным деревьям, а также на использование пластиковых пакетов и фотографирование в нескромной одежде в священным местах.
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новости - туризм, индонезия, россия, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Россия, куда можно лететь, Отдых на море
Индонезия решила не возобновлять безвизовый режим с Россией
СМИ: Индонезия решила не возобновлять прерванный из-за COVID-19 безвизовый режим с Россией