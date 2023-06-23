https://ria.ru/20230623/kitay-1880021652.html
Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию
Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию - РИА Новости, 23.06.2023
Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию
Генконсульства КНР в России вводят требования об обязательной сдаче биометрии для получения виз, сейчас сообщение о новых правилах, которые будут действовать с... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:12
2023-06-23T15:12
2023-06-23T15:12
туризм
новости - туризм
китай
россия
иркутск
визы
куда можно лететь
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/54/1474015477_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_44761330314103044bce37535146dfbe.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Генконсульства КНР в России вводят требования об обязательной сдаче биометрии для получения виз, сейчас сообщение о новых правилах, которые будут действовать с 17 июля, опубликовано на сайте представительства дипмиссии в Иркутске."Согласно требованиям системы, после заполнения онлайн-формы на сайте и записи на прием заявители должны лично представить документы на подачу заявления в Генконсульство в назначенное время и сдать отпечатки десяти пальцев", — говорится в сообщении.Как отметили в дипмиссии, от сдачи отпечатков пальцев освобождаются лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет, обладатели диппаспортов, граждане, у которых повреждены все пальцы рук, а также лица, отпечатки пальцев которых сохранились в том же паспорте в течение пяти лет при условии предъявления ранее полученной визы с биометрическим стикером, выданной в течение пяти лет.План о переходе на биометрические визы был анонсирован в конце 2021 года, но на тот момент Поднебесная была закрыта и документов не выдавала.Сейчас российским туристам для посещения Китая нужна виза, между странами еще не возобновлены групповые безвизовые поездки.
https://ria.ru/20230621/kitay-1879484688.html
китай
россия
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/54/1474015477_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b7bcf979cc11e1e5dde883edcb32c111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, китай, россия, иркутск, визы, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Иркутск, Визы, куда можно лететь, Туризм
Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию
Генконсульства КНР в России вводят обязательную биометрию для получения виз
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Генконсульства КНР в России вводят требования об обязательной сдаче биометрии для получения виз, сейчас сообщение о новых правилах, которые будут действовать с 17 июля, опубликовано
на сайте представительства дипмиссии в Иркутске.
"Согласно требованиям системы, после заполнения онлайн-формы на сайте и записи на прием заявители должны лично представить документы на подачу заявления в Генконсульство в назначенное время и сдать отпечатки десяти пальцев", — говорится в сообщении.
Как отметили в дипмиссии, от сдачи отпечатков пальцев освобождаются лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет, обладатели диппаспортов, граждане, у которых повреждены все пальцы рук, а также лица, отпечатки пальцев которых сохранились в том же паспорте в течение пяти лет при условии предъявления ранее полученной визы с биометрическим стикером, выданной в течение пяти лет.
План о переходе на биометрические визы был анонсирован в конце 2021 года, но на тот момент Поднебесная была закрыта и документов не выдавала.
Сейчас российским туристам для посещения Китая нужна виза, между странами еще не возобновлены групповые безвизовые поездки.
В Минэкономразвития рассказали об организации безвизовых поездок с Китаем