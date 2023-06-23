https://ria.ru/20230623/kitay-1880021652.html

Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию

Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию - РИА Новости, 23.06.2023

Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию

Генконсульства КНР в России вводят требования об обязательной сдаче биометрии для получения виз, сейчас сообщение о новых правилах, которые будут действовать с... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:12

2023-06-23T15:12

2023-06-23T15:12

туризм

новости - туризм

китай

россия

иркутск

визы

куда можно лететь

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/54/1474015477_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_44761330314103044bce37535146dfbe.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Генконсульства КНР в России вводят требования об обязательной сдаче биометрии для получения виз, сейчас сообщение о новых правилах, которые будут действовать с 17 июля, опубликовано на сайте представительства дипмиссии в Иркутске."Согласно требованиям системы, после заполнения онлайн-формы на сайте и записи на прием заявители должны лично представить документы на подачу заявления в Генконсульство в назначенное время и сдать отпечатки десяти пальцев", — говорится в сообщении.Как отметили в дипмиссии, от сдачи отпечатков пальцев освобождаются лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет, обладатели диппаспортов, граждане, у которых повреждены все пальцы рук, а также лица, отпечатки пальцев которых сохранились в том же паспорте в течение пяти лет при условии предъявления ранее полученной визы с биометрическим стикером, выданной в течение пяти лет.План о переходе на биометрические визы был анонсирован в конце 2021 года, но на тот момент Поднебесная была закрыта и документов не выдавала.Сейчас российским туристам для посещения Китая нужна виза, между странами еще не возобновлены групповые безвизовые поездки.

https://ria.ru/20230621/kitay-1879484688.html

китай

россия

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, китай, россия, иркутск, визы, куда можно лететь, туризм