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Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию - РИА Новости, 23.06.2023
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Туризм
 
15:12 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/kitay-1880021652.html
Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию
Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию - РИА Новости, 23.06.2023
Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию
Генконсульства КНР в России вводят требования об обязательной сдаче биометрии для получения виз, сейчас сообщение о новых правилах, которые будут действовать с... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:12
2023-06-23T15:12
туризм
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Генконсульства КНР в России вводят требования об обязательной сдаче биометрии для получения виз, сейчас сообщение о новых правилах, которые будут действовать с 17 июля, опубликовано на сайте представительства дипмиссии в Иркутске."Согласно требованиям системы, после заполнения онлайн-формы на сайте и записи на прием заявители должны лично представить документы на подачу заявления в Генконсульство в назначенное время и сдать отпечатки десяти пальцев", — говорится в сообщении.Как отметили в дипмиссии, от сдачи отпечатков пальцев освобождаются лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет, обладатели диппаспортов, граждане, у которых повреждены все пальцы рук, а также лица, отпечатки пальцев которых сохранились в том же паспорте в течение пяти лет при условии предъявления ранее полученной визы с биометрическим стикером, выданной в течение пяти лет.План о переходе на биометрические визы был анонсирован в конце 2021 года, но на тот момент Поднебесная была закрыта и документов не выдавала.Сейчас российским туристам для посещения Китая нужна виза, между странами еще не возобновлены групповые безвизовые поездки.
https://ria.ru/20230621/kitay-1879484688.html
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новости - туризм, китай, россия, иркутск, визы, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Иркутск, Визы, куда можно лететь, Туризм
Россиянам для получения визы в Китай придется сдавать биометрию

Генконсульства КНР в России вводят обязательную биометрию для получения виз

© Фото : Fong ChenХрам Неба в Пекине
Храм Неба в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Fong Chen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Генконсульства КНР в России вводят требования об обязательной сдаче биометрии для получения виз, сейчас сообщение о новых правилах, которые будут действовать с 17 июля, опубликовано на сайте представительства дипмиссии в Иркутске.
"Согласно требованиям системы, после заполнения онлайн-формы на сайте и записи на прием заявители должны лично представить документы на подачу заявления в Генконсульство в назначенное время и сдать отпечатки десяти пальцев", — говорится в сообщении.
Как отметили в дипмиссии, от сдачи отпечатков пальцев освобождаются лица в возрасте до 14 лет или старше 70 лет, обладатели диппаспортов, граждане, у которых повреждены все пальцы рук, а также лица, отпечатки пальцев которых сохранились в том же паспорте в течение пяти лет при условии предъявления ранее полученной визы с биометрическим стикером, выданной в течение пяти лет.
План о переходе на биометрические визы был анонсирован в конце 2021 года, но на тот момент Поднебесная была закрыта и документов не выдавала.
Сейчас российским туристам для посещения Китая нужна виза, между странами еще не возобновлены групповые безвизовые поездки.
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