https://ria.ru/20230621/aviakompanii-1879524283.html

СМИ: нацперевозчик Молдавии может прекратить свою деятельность

СМИ: нацперевозчик Молдавии может прекратить свою деятельность - РИА Новости, 21.06.2023

СМИ: нацперевозчик Молдавии может прекратить свою деятельность

Air Moldova больше не может выполнять рейсы из международного аэропорта Кишинева, заявил директор Управления гражданской авиации Василе Шарамет. По его словам,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:31

2023-06-21T12:31

2023-06-21T12:31

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Air Moldova больше не может выполнять рейсы из международного аэропорта Кишинева, заявил директор Управления гражданской авиации Василе Шарамет. По его словам, авиакомпании пока не удается найти ресурсы для возврата долгов, сообщает Agora.md.Шарамет подчеркнул, что перевозчик уведомил своих пассажиров об отмене рейсов до 30 июня. "Air Moldova находится в процессе реструктуризации долга, обращается ко всем кредиторам, чтобы пересмотреть условия возврата. Насколько мне известно, большая часть кредиторов не удовлетворяет эту просьбу. Мы не знаем, как это будет развиваться, это печально, но, скорее всего, они не возобновят работу", — сказал Шарамет.Директор Управления гражданской авиации Молдавии рассказал о схеме возврате средств за авиабилеты. По его словам, при покупке по карте через веб-сайты определенная сумма блокируется в банке специально для возврата, если пассажир не улетел. Соответственно, эти средства можно вернуть. "В то время, когда Air Moldova приостановила свою деятельность, на их счетах было где-то 150-160 миллионов леев. Вчера – около половины суммы, а это значит, что пассажиры воспользовались этим инструментом", – уточнил Шарамет.Издание напоминает, что с 28 февраля компания Air Moldova стала практически ежедневно объявлять об отменах рейсов, объясняя это "эксплуатационными трудностями" и отсутствием самолетов.

https://ria.ru/20230607/moldova-1876793073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, кишинев, молдавия, авиакомпании