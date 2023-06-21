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СМИ: нацперевозчик Молдавии может прекратить свою деятельность
СМИ: нацперевозчик Молдавии может прекратить свою деятельность - РИА Новости, 21.06.2023
СМИ: нацперевозчик Молдавии может прекратить свою деятельность
Air Moldova больше не может выполнять рейсы из международного аэропорта Кишинева, заявил директор Управления гражданской авиации Василе Шарамет. По его словам,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:31
2023-06-21T12:31
2023-06-21T12:31
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Air Moldova больше не может выполнять рейсы из международного аэропорта Кишинева, заявил директор Управления гражданской авиации Василе Шарамет. По его словам, авиакомпании пока не удается найти ресурсы для возврата долгов, сообщает Agora.md.Шарамет подчеркнул, что перевозчик уведомил своих пассажиров об отмене рейсов до 30 июня. "Air Moldova находится в процессе реструктуризации долга, обращается ко всем кредиторам, чтобы пересмотреть условия возврата. Насколько мне известно, большая часть кредиторов не удовлетворяет эту просьбу. Мы не знаем, как это будет развиваться, это печально, но, скорее всего, они не возобновят работу", — сказал Шарамет.Директор Управления гражданской авиации Молдавии рассказал о схеме возврате средств за авиабилеты. По его словам, при покупке по карте через веб-сайты определенная сумма блокируется в банке специально для возврата, если пассажир не улетел. Соответственно, эти средства можно вернуть. "В то время, когда Air Moldova приостановила свою деятельность, на их счетах было где-то 150-160 миллионов леев. Вчера – около половины суммы, а это значит, что пассажиры воспользовались этим инструментом", – уточнил Шарамет.Издание напоминает, что с 28 февраля компания Air Moldova стала практически ежедневно объявлять об отменах рейсов, объясняя это "эксплуатационными трудностями" и отсутствием самолетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, кишинев, молдавия, авиакомпании
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кишинев, Молдавия, авиакомпании
СМИ: нацперевозчик Молдавии может прекратить свою деятельность
СМИ: Air Moldova больше не может выполнять рейсы из международного аэропорта Кишинева
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Air Moldova больше не может выполнять рейсы из международного аэропорта Кишинева, заявил директор Управления гражданской авиации Василе Шарамет. По его словам, авиакомпании пока не удается найти ресурсы для возврата долгов, сообщает
Agora.md.
Шарамет подчеркнул, что перевозчик уведомил своих пассажиров об отмене рейсов до 30 июня. "Air Moldova находится в процессе реструктуризации долга, обращается ко всем кредиторам, чтобы пересмотреть условия возврата. Насколько мне известно, большая часть кредиторов не удовлетворяет эту просьбу. Мы не знаем, как это будет развиваться, это печально, но, скорее всего, они не возобновят работу", — сказал Шарамет.
Директор Управления гражданской авиации Молдавии
рассказал о схеме возврате средств за авиабилеты. По его словам, при покупке по карте через веб-сайты определенная сумма блокируется в банке специально для возврата, если пассажир не улетел. Соответственно, эти средства можно вернуть.
"В то время, когда Air Moldova приостановила свою деятельность, на их счетах было где-то 150-160 миллионов леев. Вчера – около половины суммы, а это значит, что пассажиры воспользовались этим инструментом", – уточнил Шарамет.
Издание напоминает, что с 28 февраля компания Air Moldova стала практически ежедневно объявлять об отменах рейсов, объясняя это "эксплуатационными трудностями" и отсутствием самолетов.
Нацперевозчик Молдавии продлил приостановку полетов