https://ria.ru/20230621/batiskaf-1879438917.html

Новые жертвы "Титаника"? Как спасают батискаф с миллиардерами в Атлантике

Новые жертвы "Титаника"? Как спасают батискаф с миллиардерами в Атлантике - РИА Новости, 21.06.2023

Новые жертвы "Титаника"? Как спасают батискаф с миллиардерами в Атлантике

Пять человек третий день находятся на дне Атлантического океана, там, где уже 111 лет лежат обломки "Титаника". На борту, как сообщают СМИ, — британский... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T08:00

2023-06-21T08:00

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Пять человек третий день находятся на дне Атлантического океана, там, где уже 111 лет лежат обломки "Титаника". На борту, как сообщают СМИ, — британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский подводник Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш. Связь с ними пропала в воскресенье. Шансы выжить тают с каждым часом. О ходе спасательной операции и об опасности подводных исследований — в материале РИА Новости.Богатые тоже тонут "Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано. Путешествие на нем может привести к травмам, эмоциональным потрясениям или даже вашей гибели" — документ с таким предупреждением должен подписать каждый турист, решивший отправиться к "Титанику". Экстремальные погружения организует компания OceanGate Expeditions. Цена — 250 тысяч долларов.OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение батискафа "Титан" (неофициальное название аппарата). Официальной информации о том, в каком состоянии туристы на борту и есть ли разгерметизация, на момент подготовки этого материала не было."Молюсь, чтобы их нашли", — сказал сын миллиардера Брайан Раш.Кислорода хватит на 96 часов, то есть на четверо суток. Но на спасательную операцию может потребоваться больше времени.В поисках участвуют Береговая охрана, самолеты — военно-транспортный C-130 от США и противолодочный P8 Poseidon от Канады. Корабль с роботом-разведчиком отправила Франция.СМИ уточняют: правительство США не позволило Британии присоединиться к поискам.В воду сбросили звукоулавливающие буйки. Обследуемая акватория в северной части Атлантического океана — почти 15 тысяч квадратных километров.Связь под водой сложнее, чем в космосе"Мы вынуждены предположить самое страшное. Если резко пропала связь, значит, затопило корпус", — прокомментировал ситуацию РИА Новости исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества, пилот подводных аппаратов Сергей Фокин.По его словам, у любого судна, "хоть сколько-нибудь адекватно спроектированного", есть протоколы аварийной работы, батареи. Связь — это то, что должно сохраняться постоянно.Профессор Австралийского центра робототехники Сиднейского университета Стефан Б. Уильямс в научном издании The Conversation объяснил, что "Титан" должен был поддерживать связь через транспондер (устройство для приема гидроакустического сигнала) и приемопередатчик (гаджет, который может как передавать, так и принимать сообщения) на надводном корабле."Титан" — фактически на батарейках. Учитывая, что он потерял связь со своим надводным кораблем, возможно, произошел сбой питания", — указывает Уильямс.Аппарат рассчитан на пять человек и глубину погружения до 4000 метров. Длина — 6,7 метра, вес — 10,4 тонны, скорость — 5,56 километра в час (три узла), но чем глубже — тем меньше. На борту особого комфорта нет.Новость о том, что один из членов экипажа батискафа, ирландский исследователь Рори Голден, "вышел на связь", оказалась ошибкой. Он находится на Polar Prince, с которого и спустили батискаф. А сами участники экспедиции не могут писать в соцсети. "Выход в интернет из-под воды — это отдельная история. Насколько мне известно, аппарат не оснащен соответствующими технологиями", — отметил Сергей Фокин.Под водой практически нет связи, добавляет замдиректора по научной работе Института проблем морских технологий имени академика М. Д. Агеева ДВО РАН Александр Зуев."Мы можем получить фотографии с Марса спустя несколько минут, а подводную картинку онлайн — нет, — подчеркивает он. — Гидроакустическая связь предназначена для передачи простейших коротких сообщений"."Да, они еще могут быть в порядке. У них есть кислород до четверга и семь способов подняться на поверхность", — написал в Twitter журналист CBS Дэвид Пог, который полгода назад погружался к "Титанику". У них тоже пропадала связь, но не на такой срок. Тогда, по данным СМИ, туристы заблудились на 2,5 часа.Что могло случитьсяПока аппарат не найдут, понять, что случилось, нельзя. Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев назвал две возможные причины. Первая: неисправность в системе воздушного вытеснения балласта, из-за чего не удалось всплыть. Вторая: аппарат попал в неудачное место, например, в достаточно массивные обломки "Титаника", и застрял.Сергей Фокин рассказал об особенностях конструкции: два титановых навершия соединены цилиндрическим корпусом из композитных материалов. "Не исключено, что это соединение оказалось недостаточно прочным и целостность нарушилась именно там", — предполагает эксперт.По его мнению, велика вероятность, что аппарат уже затоплен и корпус утратил герметичность.Стефан Б. Уильямс также допускает этот вариант. "Хотя аппарат выдерживает сильное глубоководное давление, любой дефект в его форме или конструкции может стать фатальным — причем есть риск взрыва", — говорит ученый.Другая возможная причина катастрофы, добавляет он, — пожар на борту, например, из-за короткого замыкания в электросети. В таком случае вышли из строя системы, отвечающие за навигацию и управление судном.Найти и поднятьПо словам Фокина, даже если аппарат цел, герметичен, в нем есть кислород и экипаж жив, шансы на спасение невысоки. "Самое сложное на таких глубинах — именно обнаружить батискаф. Поднять его — при условии, что корпус цел — проблема нетривиальная, но решаемая", — объясняет он.Но подводное судно находится рядом с крупным объектом, "Титаником". И это примерно как искать иголку в стоге сена. "Если бы в чистом поле лежал, все было бы относительно просто. А так с поверхности крайне сложно различить, что — "Титаник", а что — искомый аппарат", — уточняет Фокин.Бывший офицер-подводник и руководитель проекта по спасению подводных лодок ВМС Австралии Фрэнк Оуэн в беседе с телеканалом Sky News указал, что, если судно застряло, достать его будет сложно."Главная трудность — глубина. Больше трех с половиной километров. Там, я думаю, уже ничего не получится, спасти никого не удастся, к сожалению", — поделился своим мнением с РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.Удачных спасательных операций на такой глубине еще никто не проводил, напомнил он.Надежда на чудо и роботовОстается надеяться на то самое чудо, удачу, которая зачастую пересиливает любые вероятностные расклады, говорит Фокин. "Мало того что это человеческие жизни, это еще и наши коллеги, подводные исследователи. Мы за них переживаем, надеемся на благоприятный исход", — подчеркивает он.Руководитель лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии РАН профессор Анатолий Сагалевич, который 57 раз спускался к "Титанику", отмечает, что подводным исследованиям и туризму нужны финансы, хорошие суда, измерительные системы."Морские подводные экспедиции проходят в сложных условиях, где и человеческий фактор может привести к фатальным последствиям", — говорит Александр Зуев из Института проблем морских технологий. Погружения очень опасны, поэтому сейчас ставку делают на автономных интеллектуальных роботов."Люди для таких экспедиций должны быть подготовлены почти как для полета в космос, — добавляет он. — Среда крайне агрессивная: давление, перепад температур. Техника должна быть абсолютно надежной, но и это не дает стопроцентную гарантию".Эксперты напоминают, что потерпевший крушение аппарат спроектировали в инициативном режиме, без должного сопровождения конструкторских работ. Но туристов-миллиардеров об этом предупреждали.

https://ria.ru/20230620/titanik-1879437399.html

https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879401849.html

https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879371219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, русское географическое общество, российская академия наук, сша, канада, михаил фалеев, титаник (судно), актуальное - туризм, подводная лодка, авария