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В Атлантике два самолета приступили к поискам туристического батискафа
В Атлантике два самолета приступили к поискам туристического батискафа - РИА Новости, 20.06.2023
В Атлантике два самолета приступили к поискам туристического батискафа
США и Канада отправили самолеты на поиск подводного аппарата, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", сообщила американская береговая охрана. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-19T22:33
2023-06-19T22:33
2023-06-20T00:16
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ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США и Канада отправили самолеты на поиск подводного аппарата, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", сообщила американская береговая охрана. Американцы выделили для поисково-спасательной операции в северной Атлантике военно-транспортный C-130, канадцы – противолодочный P8 Poseidon, сообщает в Twitter северо-восточное управление службы. Поиски развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В поисках участвует канадское исследовательское судно Polar Prince. Представитель береговой охраны подтвердил телекомпании CNN, что в подводном аппарате находятся пять человек. Батискаф американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox. Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов. Английский бизнесмен Хамиш Хардинг написал ранее в социальных сетях о своем участии в экспедиции в качестве "специалиста миссии" в компании "пары легендарных исследователей, некоторые из которых совершили свыше 30 погружений к "Титанику" с 1980-х годов".
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в мире, канада, сша, twitter
В мире, Канада, США, Twitter
В Атлантике два самолета приступили к поискам туристического батискафа
В США отправили два самолета на поиски батискафа, доставляющего туристов к "Титанику
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США и Канада отправили самолеты на поиск подводного аппарата, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", сообщила американская береговая охрана.
Американцы выделили для поисково-спасательной операции в северной Атлантике военно-транспортный C-130, канадцы – противолодочный P8 Poseidon, сообщает в Twitter
северо-восточное управление службы.
В США спасатели начали поиски батискафа, возившего туристов к "Титанику"
Поиски развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В поисках участвует канадское исследовательское судно Polar Prince.
Представитель береговой охраны подтвердил телекомпании CNN
, что в подводном аппарате находятся пять человек. Батискаф американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox.
Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.
Английский бизнесмен Хамиш Хардинг написал ранее в социальных сетях о своем участии в экспедиции в качестве "специалиста миссии" в компании "пары легендарных исследователей, некоторые из которых совершили свыше 30 погружений к "Титанику" с 1980-х годов".
В перевозившем туристов к "Титанику" батискафе было пять человек, пишут СМИ