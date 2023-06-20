https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879290846.html

Экс-замглавы МЧС предположил, из-за чего мог пропасть батискаф в Атлантике

Экс-замглавы МЧС предположил, из-за чего мог пропасть батискаф в Атлантике - РИА Новости, 20.06.2023

Экс-замглавы МЧС предположил, из-за чего мог пропасть батискаф в Атлантике

Причинами "пропажи" в Атлантическом океане при экскурсии к обломкам "Титаника" батискафа могут быть неисправность в системе воздушного балласта и особенности... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:48

2023-06-20T10:48

2023-06-20T16:29

в мире

россия

атлантический океан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил фалеев

сша

титаник (судно)

туризм

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Причинами "пропажи" в Атлантическом океане при экскурсии к обломкам "Титаника" батискафа могут быть неисправность в системе воздушного балласта и особенности рельефа дна, препятствующие его всплытию, считает бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев. "По-моему, можно рассматривать две причины того, что батискаф остался на дне. Первая - это неисправность в системе воздушного вытеснения балласта, которая делает невозможным всплытие, делает невозможным создание положительной плавучести. И вторая - это то, что аппарат опустился в неудачное место, так скажем: либо рельеф каким-то образом препятствует его всплытию, либо какие-то достаточно массивные обломки ("Титаника") , среди которых он оказался", - отметил Фалеев. Он подчеркнул , что возможности горизонтального управления такими батискафами ограничены, "поэтому ему очень трудно маневрировать, и он вынужден оставаться на дне". Ранее в понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". По данным северо-восточного подразделения Береговой охраны США, на батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. Всего же батискаф может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом в течение 96 часов. Как сообщал Sky News, 10-дневное путешествие к обломкам "Титаника", которые лежат на глубине 3,8 километра в 600 километрах от побережья канадского Ньюфаундленда, стоит около 250 тысяч долларов. Обломки "Титаника", затонувшего 10 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом, были найдены лишь в 1985 году. Всего на борту лайнера, совершавшего свой первый рейс из английского Саутгемптона в Нью-Йорк, находились 2 224 человека, 1 513 из них погибли.

https://ria.ru/20230620/milliarder-1879265796.html

https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879258579.html

россия

атлантический океан

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, атлантический океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил фалеев, сша, титаник (судно), новости - туризм, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа