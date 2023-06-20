https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879274645.html
Один из членов экипажа пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь
Один из членов экипажа пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь - РИА Новости, 20.06.2023
Один из членов экипажа пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь
Ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", вышел на связь в Facebook*,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:40
2023-06-20T08:40
2023-06-20T16:29
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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", вышел на связь в Facebook*, сообщила ирландская газета The Irish Sun. "Я в порядке", — приводит издание слова из его публикации. Голден попросил не высказывать предположений, кто еще находится на борту пропавшего подводного аппарата, поскольку это "очень нетактично". Он также поблагодарил всех, кто пытался связаться с ним, и отметил, что вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей. "Наши возможности <...> по выходу в интернет ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для скоординированных усилий, которые предпринимаются, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду", — отметил исследователь. Голден попросил "думать позитивно", отметив, что команда батискафа настроена так же. По данным The Irish Sun, Голден был первым из ирландских дайверов, спускавшихся к обломкам "Титаника" в 2000 году. Поиски батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты с целью обнаружения подводного аппарата. Представитель береговой охраны подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Аппарат американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox. В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут находиться британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220616/titanik-1795772142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, канада, новости - туризм, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Россия, США, Канада, Туризм, Новости - Туризм, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Один из членов экипажа пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь
Irish Sun: член экипажа пропавшего при спуске к "Титанику" батискафа вышел на связь
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", вышел на связь в Facebook*, сообщила ирландская газета The Irish Sun
.
«
"Я в порядке", — приводит издание слова из его публикации.
Голден попросил не высказывать предположений, кто еще находится на борту пропавшего подводного аппарата, поскольку это "очень нетактично".
Он также поблагодарил всех, кто пытался связаться с ним, и отметил, что вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей.
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"Наши возможности <...> по выходу в интернет ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для скоординированных усилий, которые предпринимаются, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду", — отметил исследователь.
Голден попросил "думать позитивно", отметив, что команда батискафа настроена так же.
По данным The Irish Sun, Голден был первым из ирландских дайверов, спускавшихся к обломкам "Титаника" в 2000 году.
Поиски батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США
. Соединенные Штаты и Канада
отправили самолеты с целью обнаружения подводного аппарата.
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Представитель береговой охраны подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Аппарат американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox.
В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут находиться британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции
Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш.
Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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