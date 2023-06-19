https://ria.ru/20230619/batiskaf-1879251772.html

На борту пропавшего батискафа могут быть миллиардер, подводник и бизнесмен

На борту пропавшего батискафа могут быть миллиардер, подводник и бизнесмен - РИА Новости, 19.06.2023

На борту пропавшего батискафа могут быть миллиардер, подводник и бизнесмен

Британский миллиардер, ветеран глубоководных исследований из Франции и основатель американской компании, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", могут... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T22:52

2023-06-19T22:52

2023-06-19T23:21

в мире

франция

атлантический океан

сша

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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Британский миллиардер, ветеран глубоководных исследований из Франции и основатель американской компании, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", могут быть на борту туристического батискафа, который пропал в северной части Атлантического океана, передает телеканал Sky News. Как уточняется, британец Хамиш Хардинг занимается бизнес-авиацией. Он также летал в космос в качестве туриста. Бизнесмен сам рассказывал в соцсетях об участии в экскурсии к "Титанику", а его пасынок позднее сообщил, что Хардинг пропал вместе с батискафом."Sky News понимает, что, кроме него, на борту судна находился французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш", — говорится в сообщении телеканала.Пропавший аппарат принадлежал OceanGate Expeditions, которая торгует экскурсиями к "Титанику" за 250 тысяч долларов. Ранее сегодня стало известно, что американская береговая охрана США ищет батискаф, возивший людей к "Титанику". По данным телеканала CBS News, поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд. В свою очередь, в компании OceanGate Expedition заявили, что "изучают и мобилизуют" все возможности для спасения экипажа. При этом о наличии на борту пассажиров-туристов они не сообщили.

https://ria.ru/20230619/batiskaf-1879243950.html

франция

атлантический океан

сша

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в мире, франция, атлантический океан, сша