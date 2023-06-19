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На борту пропавшего батискафа могут быть миллиардер, подводник и бизнесмен - РИА Новости, 19.06.2023
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22:52 19.06.2023 (обновлено: 23:21 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/batiskaf-1879251772.html
На борту пропавшего батискафа могут быть миллиардер, подводник и бизнесмен
На борту пропавшего батискафа могут быть миллиардер, подводник и бизнесмен - РИА Новости, 19.06.2023
На борту пропавшего батискафа могут быть миллиардер, подводник и бизнесмен
Британский миллиардер, ветеран глубоководных исследований из Франции и основатель американской компании, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", могут... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T22:52
2023-06-19T23:21
в мире
франция
атлантический океан
сша
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ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Британский миллиардер, ветеран глубоководных исследований из Франции и основатель американской компании, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", могут быть на борту туристического батискафа, который пропал в северной части Атлантического океана, передает телеканал Sky News. Как уточняется, британец Хамиш Хардинг занимается бизнес-авиацией. Он также летал в космос в качестве туриста. Бизнесмен сам рассказывал в соцсетях об участии в экскурсии к "Титанику", а его пасынок позднее сообщил, что Хардинг пропал вместе с батискафом.&quot;Sky News понимает, что, кроме него, на борту судна находился французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш&quot;, — говорится в сообщении телеканала.Пропавший аппарат принадлежал OceanGate Expeditions, которая торгует экскурсиями к "Титанику" за 250 тысяч долларов. Ранее сегодня стало известно, что американская береговая охрана США ищет батискаф, возивший людей к "Титанику". По данным телеканала CBS News, поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд. В свою очередь, в компании OceanGate Expedition заявили, что "изучают и мобилизуют" все возможности для спасения экипажа. При этом о наличии на борту пассажиров-туристов они не сообщили.
https://ria.ru/20230619/batiskaf-1879243950.html
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в мире, франция, атлантический океан, сша
В мире, Франция, Атлантический океан, США
На борту пропавшего батискафа могут быть миллиардер, подводник и бизнесмен

На борту пропавшего при спуске к "Титанику" туристического батискафа находится миллиардер

© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean ExplorationОбломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана
Обломки лодки рядом с затонувшим Титаником на дне Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration
Обломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Британский миллиардер, ветеран глубоководных исследований из Франции и основатель американской компании, организующей экскурсии к обломкам "Титаника", могут быть на борту туристического батискафа, который пропал в северной части Атлантического океана, передает телеканал Sky News.
Как уточняется, британец Хамиш Хардинг занимается бизнес-авиацией. Он также летал в космос в качестве туриста. Бизнесмен сам рассказывал в соцсетях об участии в экскурсии к "Титанику", а его пасынок позднее сообщил, что Хардинг пропал вместе с батискафом.
«

"Sky News понимает, что, кроме него, на борту судна находился французский пилот субмарин Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш", — говорится в сообщении телеканала.

Пропавший аппарат принадлежал OceanGate Expeditions, которая торгует экскурсиями к "Титанику" за 250 тысяч долларов.
Ранее сегодня стало известно, что американская береговая охрана США ищет батискаф, возивший людей к "Титанику". По данным телеканала CBS News, поиски ведутся у побережья острова Ньюфаундленд. В свою очередь, в компании OceanGate Expedition заявили, что "изучают и мобилизуют" все возможности для спасения экипажа. При этом о наличии на борту пассажиров-туристов они не сообщили.
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