https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879422739.html

Франция направила свой корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа

Франция направила свой корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 20.06.2023

Франция направила свой корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа

Французский институт исследований моря направил свой корабль Atlante к месту исчезновения туристического батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:27

2023-06-20T18:27

2023-06-20T18:38

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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Французский институт исследований моря направил свой корабль Atlante к месту исчезновения туристического батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", сообщил госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль. Корабль имеет на борту робота-разведчика, способного погружаться на большую глубину. Ожидается, что Atlante прибудет на место к 8 часам вечера по парижскому времени, передало слова политика издание Figaro. Робот Victor 6000 должен будет спуститься к обломкам корабля на глубину 4 тысяч метров. Робот снабжён оборудованием для наблюдения и предназначен для работ на глубине до 6 километров. Поиски туристического батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись с понедельника примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.

https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879401849.html

https://ria.ru/20230620/titanik-1879377548.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, новости - туризм