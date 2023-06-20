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Франция направила свой корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 20.06.2023
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Туризм
 
18:27 20.06.2023 (обновлено: 18:38 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879422739.html
Франция направила свой корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа
Франция направила свой корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 20.06.2023
Франция направила свой корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа
Французский институт исследований моря направил свой корабль Atlante к месту исчезновения туристического батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:27
2023-06-20T18:38
в мире
франция
сша
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
туризм
новости - туризм
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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Французский институт исследований моря направил свой корабль Atlante к месту исчезновения туристического батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", сообщил госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль. Корабль имеет на борту робота-разведчика, способного погружаться на большую глубину. Ожидается, что Atlante прибудет на место к 8 часам вечера по парижскому времени, передало слова политика издание Figaro. Робот Victor 6000 должен будет спуститься к обломкам корабля на глубину 4 тысяч метров. Робот снабжён оборудованием для наблюдения и предназначен для работ на глубине до 6 километров. Поиски туристического батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись с понедельника примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.
https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879401849.html
https://ria.ru/20230620/titanik-1879377548.html
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7 495 645-6601
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в мире, франция, сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, новости - туризм
В мире, Франция, США, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Туризм, Новости - Туризм
Франция направила свой корабль на поиски пропавшего в Атлантике батискафа

Франция направила корабль с роботом-разведчиком к месту исчезновения батискафа в Атлантике

© Фото : NOAA"Титаник" на дне океана
Титаник на дне океана - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : NOAA
"Титаник" на дне океана. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 июн - РИА Новости. Французский институт исследований моря направил свой корабль Atlante к месту исчезновения туристического батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", сообщил госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль.
Корабль имеет на борту робота-разведчика, способного погружаться на большую глубину. Ожидается, что Atlante прибудет на место к 8 часам вечера по парижскому времени, передало слова политика издание Figaro.
Робот Victor 6000 должен будет спуститься к обломкам корабля на глубину 4 тысяч метров. Робот снабжён оборудованием для наблюдения и предназначен для работ на глубине до 6 километров.
Поиски туристического батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись с понедельника примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США.
Фрагмент британского трансатлантического парохода Титаник на дне Атлантичского океана
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В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).
Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.
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