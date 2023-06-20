Рейтинг@Mail.ru
Правительство США не дало Британии провести поиски пропавшего батискафа - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 20.06.2023 (обновлено: 16:29 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/titanik-1879351989.html
Правительство США не дало Британии провести поиски пропавшего батискафа
Правительство США не дало Британии провести поиски пропавшего батискафа - РИА Новости, 20.06.2023
Правительство США не дало Британии провести поиски пропавшего батискафа
Американское правительство не дало британским специалистам по подводным работам провести поиски батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника", РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:14
2023-06-20T16:29
в мире
канада
сша
атлантический океан
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879253354_69:0:2931:1610_1920x0_80_0_0_30e78e42d227ebe5ee2e4105c5ed9938.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американское правительство не дало британским специалистам по подводным работам провести поиски батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника", сообщает газета Telegraph. Поиски батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись примерно в 900 милях (1448 километров) от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты с целью обнаружения подводного аппарата. Телеканал Sky News передавал, что минобороны Британии продолжает следить за ситуацией вокруг пропавшего в Атлантическом океане батискафа и готово "при необходимости" оказать помощь. По данным газеты, команда специалистов по подводным работам британской компании Magellan Limited, которые должны были присоединиться к спасательной операции, ожидает выхода из аэропорта на Нормандских островах с вечера понедельника, но разрешение на взлет не было получено. "Американское правительство, предположительно, еще не удовлетворило запрос команды присоединиться к спасателям в 435 милях (700 километров - ред.) к югу от канадского города Сент-Джонс провинции Ньюфаундленд", - передает издание со ссылкой на бывшего президента компании MS Titanic, Inc, которая сотрудничала с Magellan Limited, Бреттона Хунчака. Как рассказал газете Хунчак, американские чиновники указали, что они предпочли бы использовать базирующееся в Нью-Йорке судно, способное работать на глубине 3 тысячи метров под водой, тогда как судно компании Magellan может погружаться "на глубину до 5 тысяч метров". Хунчак выразил надежду, что группа сможет вылететь позже во вторник. Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Аппарат американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox. В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun сообщала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо. Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230620/titanik-1879276394.html
https://ria.ru/20230619/batiskaf-1879229171.html
канада
сша
атлантический океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879253354_427:0:2574:1610_1920x0_80_0_0_8cd845cfd68ffa6f2c63c356f2624417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, атлантический океан, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Канада, США, Атлантический океан, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Правительство США не дало Британии провести поиски пропавшего батискафа

Telegraph: правительство США не разрешило специалистам Британии искать пропавший батискаф

© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean ExplorationОбломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана
Обломки лодки рядом с затонувшим Титаником на дне Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration
Обломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американское правительство не дало британским специалистам по подводным работам провести поиски батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника", сообщает газета Telegraph.
Поиски батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись примерно в 900 милях (1448 километров) от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты с целью обнаружения подводного аппарата. Телеканал Sky News передавал, что минобороны Британии продолжает следить за ситуацией вокруг пропавшего в Атлантическом океане батискафа и готово "при необходимости" оказать помощь.
Фрагмент британского трансатлантического парохода Титаник на дне Атлантического океана
Дайвер с пропавшего у "Титаника" батискафа вышел на связь
Вчера, 09:00
По данным газеты, команда специалистов по подводным работам британской компании Magellan Limited, которые должны были присоединиться к спасательной операции, ожидает выхода из аэропорта на Нормандских островах с вечера понедельника, но разрешение на взлет не было получено.
"Американское правительство, предположительно, еще не удовлетворило запрос команды присоединиться к спасателям в 435 милях (700 километров - ред.) к югу от канадского города Сент-Джонс провинции Ньюфаундленд", - передает издание со ссылкой на бывшего президента компании MS Titanic, Inc, которая сотрудничала с Magellan Limited, Бреттона Хунчака.
Как рассказал газете Хунчак, американские чиновники указали, что они предпочли бы использовать базирующееся в Нью-Йорке судно, способное работать на глубине 3 тысячи метров под водой, тогда как судно компании Magellan может погружаться "на глубину до 5 тысяч метров". Хунчак выразил надежду, что группа сможет вылететь позже во вторник.
Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Аппарат американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox. В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun сообщала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.
Фрагмент британского трансатлантического парохода Титаник на дне Атлантичского океана
В перевозившем туристов к "Титанику" батискафе было пять человек, пишут СМИ
19 июня, 18:51
Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.
 
В миреКанадаСШААтлантический океанПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала