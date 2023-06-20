https://ria.ru/20230620/titanik-1879351989.html

Правительство США не дало Британии провести поиски пропавшего батискафа

Правительство США не дало Британии провести поиски пропавшего батискафа - РИА Новости, 20.06.2023

Правительство США не дало Британии провести поиски пропавшего батискафа

Американское правительство не дало британским специалистам по подводным работам провести поиски батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника", РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:14

2023-06-20T14:14

2023-06-20T16:29

в мире

канада

сша

атлантический океан

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американское правительство не дало британским специалистам по подводным работам провести поиски батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам "Титаника", сообщает газета Telegraph. Поиски батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись примерно в 900 милях (1448 километров) от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты с целью обнаружения подводного аппарата. Телеканал Sky News передавал, что минобороны Британии продолжает следить за ситуацией вокруг пропавшего в Атлантическом океане батискафа и готово "при необходимости" оказать помощь. По данным газеты, команда специалистов по подводным работам британской компании Magellan Limited, которые должны были присоединиться к спасательной операции, ожидает выхода из аэропорта на Нормандских островах с вечера понедельника, но разрешение на взлет не было получено. "Американское правительство, предположительно, еще не удовлетворило запрос команды присоединиться к спасателям в 435 милях (700 километров - ред.) к югу от канадского города Сент-Джонс провинции Ньюфаундленд", - передает издание со ссылкой на бывшего президента компании MS Titanic, Inc, которая сотрудничала с Magellan Limited, Бреттона Хунчака. Как рассказал газете Хунчак, американские чиновники указали, что они предпочли бы использовать базирующееся в Нью-Йорке судно, способное работать на глубине 3 тысячи метров под водой, тогда как судно компании Magellan может погружаться "на глубину до 5 тысяч метров". Хунчак выразил надежду, что группа сможет вылететь позже во вторник. Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Аппарат американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox. В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun сообщала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо. Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230620/titanik-1879276394.html

https://ria.ru/20230619/batiskaf-1879229171.html

канада

сша

атлантический океан

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в мире, канада, сша, атлантический океан, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа