Пропавший батискаф ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров
Пропавший батискаф в Атлантическом океане ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean ExplorationОбломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration
Обломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Поисковая операция для обнаружения пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа охватывает площадь в полтора десятка тысяч квадратных километров, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер.
Как заявил Могер телеканалу ABC News, с воздуха спасатели осмотрели район "примерно размером со штат Коннектикут" (площадь штата коннектикут - 14,8 тысячи кв км - ред.). По его словам, совместная команда США и Канады расширяет свои возможности, чтобы проводить поиски и под водой, для этого на поверхность океана были сброшены звукоулавливающие буйки. "Если они (находящиеся на борту батискафа – ред.) издают какие-то звуки, это один из способов обнаружить их местонахождение", - сказал Могер.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).
Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.
Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.