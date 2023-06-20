Рейтинг@Mail.ru
Пропавший батискаф ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:29 20.06.2023 (обновлено: 19:47 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/titanik-1879407114.html
Пропавший батискаф ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров
Пропавший батискаф ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров - РИА Новости, 20.06.2023
Пропавший батискаф ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров
Поисковая операция для обнаружения пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа охватывает площадь в полтора десятка тысяч квадратных километров, РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:29
2023-06-20T19:47
в мире
сша
атлантический океан
канада
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879253354_69:0:2931:1610_1920x0_80_0_0_30e78e42d227ebe5ee2e4105c5ed9938.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Поисковая операция для обнаружения пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа охватывает площадь в полтора десятка тысяч квадратных километров, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Как заявил Могер телеканалу ABC News, с воздуха спасатели осмотрели район "примерно размером со штат Коннектикут" (площадь штата коннектикут - 14,8 тысячи кв км - ред.). По его словам, совместная команда США и Канады расширяет свои возможности, чтобы проводить поиски и под водой, для этого на поверхность океана были сброшены звукоулавливающие буйки. "Если они (находящиеся на борту батискафа – ред.) издают какие-то звуки, это один из способов обнаружить их местонахождение", - сказал Могер. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо. Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230620/titanik-1879387208.html
https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879401576.html
сша
атлантический океан
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879253354_427:0:2574:1610_1920x0_80_0_0_8cd845cfd68ffa6f2c63c356f2624417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, атлантический океан, канада, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, новости - туризм
В мире, США, Атлантический океан, Канада, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, Туризм, Новости - Туризм
Пропавший батискаф ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров

Пропавший батискаф в Атлантическом океане ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров

© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean ExplorationОбломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана
Обломки лодки рядом с затонувшим Титаником на дне Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration
Обломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Поисковая операция для обнаружения пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа охватывает площадь в полтора десятка тысяч квадратных километров, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер.
Как заявил Могер телеканалу ABC News, с воздуха спасатели осмотрели район "примерно размером со штат Коннектикут" (площадь штата коннектикут - 14,8 тысячи кв км - ред.). По его словам, совместная команда США и Канады расширяет свои возможности, чтобы проводить поиски и под водой, для этого на поверхность океана были сброшены звукоулавливающие буйки. "Если они (находящиеся на борту батискафа – ред.) издают какие-то звуки, это один из способов обнаружить их местонахождение", - сказал Могер.
Экспедиция к Титанику в 2022 году - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Эксперт оценил шансы на спасение людей с батискафа, пропавшего у "Титаника"
Вчера, 16:29
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).
Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.
Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.
Обломки лодки рядом с затонувшим Титаником на дне Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Туристы на пропавшем батискафе подписали отказ от претензий, пишут СМИ
Вчера, 17:15
 
ТуризмВ миреСШААтлантический океанКанадаПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафаНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала