https://ria.ru/20230620/titanik-1879407114.html

Пропавший батискаф ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров

Пропавший батискаф ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров - РИА Новости, 20.06.2023

Пропавший батискаф ищут на площади в 15 тысяч квадратных километров

Поисковая операция для обнаружения пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа охватывает площадь в полтора десятка тысяч квадратных километров, РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:29

2023-06-20T17:29

2023-06-20T19:47

в мире

сша

атлантический океан

канада

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

туризм

новости - туризм

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Поисковая операция для обнаружения пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа охватывает площадь в полтора десятка тысяч квадратных километров, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Как заявил Могер телеканалу ABC News, с воздуха спасатели осмотрели район "примерно размером со штат Коннектикут" (площадь штата коннектикут - 14,8 тысячи кв км - ред.). По его словам, совместная команда США и Канады расширяет свои возможности, чтобы проводить поиски и под водой, для этого на поверхность океана были сброшены звукоулавливающие буйки. "Если они (находящиеся на борту батискафа – ред.) издают какие-то звуки, это один из способов обнаружить их местонахождение", - сказал Могер. В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов). Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо. Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230620/titanik-1879387208.html

https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879401576.html

сша

атлантический океан

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в мире, сша, атлантический океан, канада, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, новости - туризм