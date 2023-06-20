Туристы на пропавшем батискафе подписали отказ от претензий, пишут СМИ
Daily Mail: туристы на пропавшем батискафе подписали документ с предупреждением о смерти
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean ExplorationОбломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration
Обломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Туристы, которые платили по 250 тысяч долларов за путешествие к обломкам "Титаника" на борту батискафа, должны подписывать отказ от претензий, в котором выражают согласие с экспериментальным характером подводного аппарата, не одобренного никакими регулирующими органами, сообщает газета Daily Mail.
Поиски туристического батискафа Titan, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись с понедельника примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США.
Согласно изданию, при посадке в подводный аппарат компании OceanGate туристы должны подписать отказ от претензий, который гласит: "Это экспериментальное судно не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом, и путешествие на нем может привести к физическим травмам, эмоциональным потрясениям или смерти".
Британская интернет-газета inews сообщает, что на первой странице документа слово "смерть" употреблялось три раза.
В понедельник OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем, предназначенного для доставки туристов к месту гибели "Титаника". В батискафе находятся пять человек, связь с ними пропала примерно через 1 час 45 минут после погружения в воскресенье. В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов).
Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.