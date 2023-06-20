Рейтинг@Mail.ru
Экс-подводник назвал главную проблему для пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 20.06.2023 (обновлено: 18:24 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879401849.html
Экс-подводник назвал главную проблему для пропавшего в Атлантике батискафа
Экс-подводник назвал главную проблему для пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 20.06.2023
Экс-подводник назвал главную проблему для пропавшего в Атлантике батискафа
Наиболее серьезными на данный момент проблемами для пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа являются снижение температуры внутри подводного... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T17:16
2023-06-20T18:24
в мире
атлантический океан
австралия
франция
титаник (судно)
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965983_0:49:800:499_1920x0_80_0_0_f24fdc57fb52b0a9cb038fc27e5a3b39.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наиболее серьезными на данный момент проблемами для пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа являются снижение температуры внутри подводного аппарата, а также медленные темпы осуществления спасательной операции, такое мнение выразил бывший офицер-подводник и руководитель проекта по спасению подводных лодок ВМС Австралии Фрэнк Оуэн телеканалу Sky News. "По словам эксперта, падение температуры в батискафе "Титан" и время, необходимое для начала спасательной операции, являются более насущными проблемами, чем уровень оставшегося на данный момент запаса кислорода", - говорится в сообщении. Эксперт добавил, что, если судно застряло на морском дне, его будет тяжело извлечь на поверхность. Тем не менее, есть вероятность, что батискаф мог бы всплыть, в таком случае наличие прожекторов и радиолокационных отражателей позволило бы поисково-спасательным командам обнаружить подводный аппарат. Эксперт считает, что поиск подходящего судна, загрузка необходимым снаряжением и отплытие на дальнее расстояние может занять не менее суток, что может занять большую часть "оставшиеся 48 часов жизнеобеспечения". Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Аппарат американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox. В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.
https://ria.ru/20230620/titanik-1879377548.html
https://ria.ru/20230620/titanik-1879351989.html
атлантический океан
австралия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571965983_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_8e244a98501c9115ffec02aa8f862da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, атлантический океан, австралия, франция, титаник (судно), поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Атлантический океан, Австралия, Франция, Титаник (судно), Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Экс-подводник назвал главную проблему для пропавшего в Атлантике батискафа

Sky News: экс-подводник считает падение температуры в батискафе "Титан" главной проблемой

© Public domain/NOAA/IFE/URIФрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантичского океана
Фрагмент британского трансатлантического парохода Титаник на дне Атлантичского океана
© Public domain/NOAA/IFE/URI
Фрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантичского океана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наиболее серьезными на данный момент проблемами для пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа являются снижение температуры внутри подводного аппарата, а также медленные темпы осуществления спасательной операции, такое мнение выразил бывший офицер-подводник и руководитель проекта по спасению подводных лодок ВМС Австралии Фрэнк Оуэн телеканалу Sky News.
«
"По словам эксперта, падение температуры в батискафе "Титан" и время, необходимое для начала спасательной операции, являются более насущными проблемами, чем уровень оставшегося на данный момент запаса кислорода", - говорится в сообщении.
Исследование дна в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Сотрудник компании — владельца батискафа отказался плыть к "Титанику"
Вчера, 15:50
Эксперт добавил, что, если судно застряло на морском дне, его будет тяжело извлечь на поверхность. Тем не менее, есть вероятность, что батискаф мог бы всплыть, в таком случае наличие прожекторов и радиолокационных отражателей позволило бы поисково-спасательным командам обнаружить подводный аппарат.
Эксперт считает, что поиск подходящего судна, загрузка необходимым снаряжением и отплытие на дальнее расстояние может занять не менее суток, что может занять большую часть "оставшиеся 48 часов жизнеобеспечения".
Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Аппарат американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox. В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.
Обломки лодки рядом с затонувшим Титаником на дне Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Правительство США не дало Британии провести поиски пропавшего батискафа
Вчера, 14:14
 
В миреАтлантический океанАвстралияФранцияТитаник (судно)Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала