Экс-подводник назвал главную проблему для пропавшего в Атлантике батискафа
Sky News: экс-подводник считает падение температуры в батискафе "Титан" главной проблемой
© Public domain/NOAA/IFE/URIФрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантичского океана
Фрагмент британского трансатлантического парохода "Титаник" на дне Атлантичского океана. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наиболее серьезными на данный момент проблемами для пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа являются снижение температуры внутри подводного аппарата, а также медленные темпы осуществления спасательной операции, такое мнение выразил бывший офицер-подводник и руководитель проекта по спасению подводных лодок ВМС Австралии Фрэнк Оуэн телеканалу Sky News.
«
"По словам эксперта, падение температуры в батискафе "Титан" и время, необходимое для начала спасательной операции, являются более насущными проблемами, чем уровень оставшегося на данный момент запаса кислорода", - говорится в сообщении.
Эксперт добавил, что, если судно застряло на морском дне, его будет тяжело извлечь на поверхность. Тем не менее, есть вероятность, что батискаф мог бы всплыть, в таком случае наличие прожекторов и радиолокационных отражателей позволило бы поисково-спасательным командам обнаружить подводный аппарат.
Эксперт считает, что поиск подходящего судна, загрузка необходимым снаряжением и отплытие на дальнее расстояние может занять не менее суток, что может занять большую часть "оставшиеся 48 часов жизнеобеспечения".
Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Аппарат американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox. В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.