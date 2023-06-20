https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879401849.html

Экс-подводник назвал главную проблему для пропавшего в Атлантике батискафа

Экс-подводник назвал главную проблему для пропавшего в Атлантике батискафа - РИА Новости, 20.06.2023

Экс-подводник назвал главную проблему для пропавшего в Атлантике батискафа

Наиболее серьезными на данный момент проблемами для пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа являются снижение температуры внутри подводного... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T17:16

2023-06-20T17:16

2023-06-20T18:24

в мире

атлантический океан

австралия

франция

титаник (судно)

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Наиболее серьезными на данный момент проблемами для пропавшего в северной части Атлантического океана батискафа являются снижение температуры внутри подводного аппарата, а также медленные темпы осуществления спасательной операции, такое мнение выразил бывший офицер-подводник и руководитель проекта по спасению подводных лодок ВМС Австралии Фрэнк Оуэн телеканалу Sky News. "По словам эксперта, падение температуры в батискафе "Титан" и время, необходимое для начала спасательной операции, являются более насущными проблемами, чем уровень оставшегося на данный момент запаса кислорода", - говорится в сообщении. Эксперт добавил, что, если судно застряло на морском дне, его будет тяжело извлечь на поверхность. Тем не менее, есть вероятность, что батискаф мог бы всплыть, в таком случае наличие прожекторов и радиолокационных отражателей позволило бы поисково-спасательным командам обнаружить подводный аппарат. Эксперт считает, что поиск подходящего судна, загрузка необходимым снаряжением и отплытие на дальнее расстояние может занять не менее суток, что может занять большую часть "оставшиеся 48 часов жизнеобеспечения". Представитель береговой охраны ранее подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Аппарат американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox. В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Газета Irish Sun писала, что ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, вышел на связь и написал в социальной сети, что с ним все хорошо.

https://ria.ru/20230620/titanik-1879377548.html

https://ria.ru/20230620/titanik-1879351989.html

атлантический океан

австралия

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, атлантический океан, австралия, франция, титаник (судно), поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа