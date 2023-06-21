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В Минэкономразвития рассказали об организации безвизовых поездок с Китаем - РИА Новости, 21.06.2023
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Туризм
 
09:07 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/kitay-1879484688.html
В Минэкономразвития рассказали об организации безвизовых поездок с Китаем
В Минэкономразвития рассказали об организации безвизовых поездок с Китаем - РИА Новости, 21.06.2023
В Минэкономразвития рассказали об организации безвизовых поездок с Китаем
Список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, ожидается, что поездки... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T09:07
2023-06-21T09:07
туризм
новости - туризм
россия
китай
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, ожидается, что поездки начнутся этим летом, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Там уточнили, что в Хэйхэ (КНР) состоялось 20-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Российскую делегацию на подкомиссии возглавил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. "По итогам встречи стороны договорились о предоставлении российской стороне списка китайских туроператоров в течение двух недель. Такой подход позволит запустить групповое безвизовое сообщение между двумя странами летом текущего года", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что речь идет о путешествиях, которые будут организовывать туроператоры как из России, так и из КНР по межправительственному соглашению, которое было подписано в 2000 году. "Туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания", - пояснили в Минэкономразвития. "Для обеспечения роста взаимных туристических потоков с целью достижения допандемийных показателей необходимо как можно скорее восстановить групповые безвизовые обмены между нашими странами, обеспечить стабильность использования китайской платежной системы Union Pay в России, а также продолжить тесное взаимодействие между бизнесом наших стран - туроператорами, агентствами и потенциальными инвесторами в туристическую инфраструктуру", - сказал Вахруков, слова которого привели в сообщении пресс-службы МЭР. В ведомстве добавили, что стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, а также взаимодействия в рамках многосторонних площадок АТЭС, ШОС, БРИКС, договорились об активизации работы по трэку "Великий чайный путь". Помимо этого в ведомстве сообщили, что стороны договорились провести следующее заседание подкомиссии на территории России в Якутске. В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, которые готовые к приему китайских туристов на 2023-2024 год.
https://ria.ru/20230404/kitay-1863004835.html
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новости - туризм, россия, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Минэкономразвития рассказали об организации безвизовых поездок с Китаем

Китай представит России список туроператоров для безвизовых поездок в течение двух недель

© РИА Новости / Максим БлиновТуристы на Красной площади
Туристы на Красной площади - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Туристы на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Список китайских туроператоров для безвизовых групповых туристических поездок российской стороне представят в течение двух недель, ожидается, что поездки начнутся этим летом, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
Там уточнили, что в Хэйхэ (КНР) состоялось 20-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Российскую делегацию на подкомиссии возглавил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. "По итогам встречи стороны договорились о предоставлении российской стороне списка китайских туроператоров в течение двух недель. Такой подход позволит запустить групповое безвизовое сообщение между двумя странами летом текущего года", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что речь идет о путешествиях, которые будут организовывать туроператоры как из России, так и из КНР по межправительственному соглашению, которое было подписано в 2000 году. "Туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания", - пояснили в Минэкономразвития.
"Для обеспечения роста взаимных туристических потоков с целью достижения допандемийных показателей необходимо как можно скорее восстановить групповые безвизовые обмены между нашими странами, обеспечить стабильность использования китайской платежной системы Union Pay в России, а также продолжить тесное взаимодействие между бизнесом наших стран - туроператорами, агентствами и потенциальными инвесторами в туристическую инфраструктуру", - сказал Вахруков, слова которого привели в сообщении пресс-службы МЭР.
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В ведомстве добавили, что стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, а также взаимодействия в рамках многосторонних площадок АТЭС, ШОС, БРИКС, договорились об активизации работы по трэку "Великий чайный путь". Помимо этого в ведомстве сообщили, что стороны договорились провести следующее заседание подкомиссии на территории России в Якутске.
В феврале в Минэкономразвития сообщали, что межправсоглашение о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года возобновило свое действие. Но в ведомстве уточняли, что ожидают из Китая актуализированного списка компаний, которые планируют направлять групповые туры в Россию в рамках соглашения. В мае министр экономического развития РФ Максим Решетников уточнял, что российская сторона уже отправила в Китай список туристических организаций, которые готовые к приему китайских туристов на 2023-2024 год.
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