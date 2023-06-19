https://ria.ru/20230619/vizy-1879129267.html

Эксперты рассказали, как изменится получение национальных виз стран ЕС

Эксперты рассказали, как изменится получение национальных виз стран ЕС - РИА Новости, 19.06.2023

Эксперты рассказали, как изменится получение национальных виз стран ЕС

Эксперты рассказали, как изменится выдача национальных виз в странах ЕС, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:29

2023-06-19T13:29

2023-06-19T13:29

туризм

новости - туризм

кипр

болгария

румыния

евросоюз

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, как изменится выдача национальных виз в странах ЕС, сообщает АТОР. Власти Евросоюза приняли решение, что цифровыми будут не только шенгенские визы, но и те, что туристы могут получить для посещения Кипра, Болгарии и Румынии. Правда, изменения произойдут небыстро – как и в случае с шенгеном, переход займет не менее семи лет.Кроме того, электронными станут долгосрочные визы, которые заявители запрашивают для учебы, лечения, воссоединения семьи.Как и для получения краткосрочного разрешения на въезд, путешественники смогут подать заявление и оплатить консульский сбор онлайн, а за ходом рассмотрения заявки будут следить на специальной платформе. Бумажную вклейку в паспорт дипломаты заменят штрих-кодом.Парламент ЕС и Совет Европейского Союза на прошлой неделе согласовали новое положение по введению цифрового шенгена. Утвержденный регламент предусматривает два основных момента: возможность подавать на визу онлайн, а также замену использующейся сейчас бумажной визовой наклейки цифровой визой в виде двумерного штрих-кода с криптографической подписью.Предлагаемые инициативы должны упростить получения разрешения на въезд и усилить безопасность внутри европейского пространства, например, снизив риск подделки разрешения на въезд.

https://ria.ru/20230403/vizy-1862709206.html

кипр

болгария

румыния

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новости - туризм, кипр, болгария, румыния, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор)