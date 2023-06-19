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Эксперты рассказали, как изменится получение национальных виз стран ЕС
Эксперты рассказали, как изменится получение национальных виз стран ЕС - РИА Новости, 19.06.2023
Эксперты рассказали, как изменится получение национальных виз стран ЕС
Эксперты рассказали, как изменится выдача национальных виз в странах ЕС, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:29
2023-06-19T13:29
2023-06-19T13:29
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, как изменится выдача национальных виз в странах ЕС, сообщает АТОР. Власти Евросоюза приняли решение, что цифровыми будут не только шенгенские визы, но и те, что туристы могут получить для посещения Кипра, Болгарии и Румынии. Правда, изменения произойдут небыстро – как и в случае с шенгеном, переход займет не менее семи лет.Кроме того, электронными станут долгосрочные визы, которые заявители запрашивают для учебы, лечения, воссоединения семьи.Как и для получения краткосрочного разрешения на въезд, путешественники смогут подать заявление и оплатить консульский сбор онлайн, а за ходом рассмотрения заявки будут следить на специальной платформе. Бумажную вклейку в паспорт дипломаты заменят штрих-кодом.Парламент ЕС и Совет Европейского Союза на прошлой неделе согласовали новое положение по введению цифрового шенгена. Утвержденный регламент предусматривает два основных момента: возможность подавать на визу онлайн, а также замену использующейся сейчас бумажной визовой наклейки цифровой визой в виде двумерного штрих-кода с криптографической подписью.Предлагаемые инициативы должны упростить получения разрешения на въезд и усилить безопасность внутри европейского пространства, например, снизив риск подделки разрешения на въезд.
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новости - туризм, кипр, болгария, румыния, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Кипр, Болгария, Румыния, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, как изменится получение национальных виз стран ЕС
АТОР: национальные визы Кипра, Болгарию и Румыния станут цифровыми
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Эксперты рассказали, как изменится выдача национальных виз в странах ЕС, сообщает
АТОР.
Власти Евросоюза приняли решение, что цифровыми будут не только шенгенские визы, но и те, что туристы могут получить для посещения Кипра
, Болгарии
и Румынии
. Правда, изменения произойдут небыстро – как и в случае с шенгеном, переход займет не менее семи лет.
Кроме того, электронными станут долгосрочные визы, которые заявители запрашивают для учебы, лечения, воссоединения семьи.
Как и для получения краткосрочного разрешения на въезд, путешественники смогут подать заявление и оплатить консульский сбор онлайн, а за ходом рассмотрения заявки будут следить на специальной платформе. Бумажную вклейку в паспорт дипломаты заменят штрих-кодом.
Парламент ЕС и Совет Европейского Союза на прошлой неделе согласовали новое положение по введению цифрового шенгена. Утвержденный регламент предусматривает два основных момента: возможность подавать на визу онлайн, а также замену использующейся сейчас бумажной визовой наклейки цифровой визой в виде двумерного штрих-кода с криптографической подписью.
Предлагаемые инициативы должны упростить получения разрешения на въезд и усилить безопасность внутри европейского пространства, например, снизив риск подделки разрешения на въезд.
В ЕС согласовали алгоритм онлайн-подачи на шенгенскую визу