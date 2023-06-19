https://ria.ru/20230619/rospotrebnadzor-1879081953.html
В России открылась горячая линия для туристов
В России открылась горячая линия для туристов - РИА Новости, 19.06.2023
В России открылась горячая линия для туристов
"Горячая линия" Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг начала свою работу в России, она продлится до 30 июня, сообщили... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:11
2023-06-19T12:11
2023-06-19T12:11
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Горячая линия" Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг начала свою работу в России, она продлится до 30 июня, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "В период с 19 по 30 июня 2023 года Роспотребнадзор проводит всероссийскую "горячую линию", посвященную вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг и инфекционным угрозам за рубежом", – говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что специалисты разъяснят, каким комплексом прав обладают путешественники, расскажут, что делать, если вашими правами пренебрегли, как составить претензию и добиться исполнения положений договора об оказании услуг. Граждан также проконсультируют по вопросам инфекционных угроз, актуальных в зарубежных странах, проинформируют о профилактических прививках, необходимых при посещении отдельных территорий, отметили в Роспотребнадзоре. "Телефоны региональных "горячих линий", а также информация о режиме работы доступна на сайтах управлений Роспотребнадзора. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)", – заключили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России открылась горячая линия для туристов
Роспотребнадзор: в России заработала горячая линия для туристов
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Горячая линия" Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг начала свою работу в России, она продлится до 30 июня, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"В период с 19 по 30 июня 2023 года Роспотребнадзор проводит всероссийскую "горячую линию", посвященную вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг и инфекционным угрозам за рубежом", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что специалисты разъяснят, каким комплексом прав обладают путешественники, расскажут, что делать, если вашими правами пренебрегли, как составить претензию и добиться исполнения положений договора об оказании услуг.
Граждан также проконсультируют по вопросам инфекционных угроз, актуальных в зарубежных странах, проинформируют о профилактических прививках, необходимых при посещении отдельных территорий, отметили в Роспотребнадзоре.
"Телефоны региональных "горячих линий", а также информация о режиме работы доступна на сайтах управлений Роспотребнадзора. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный)", – заключили в ведомстве.
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